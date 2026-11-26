PONTIANAK POST – Kue cucur gula merah menjadi salah satu jajanan tradisional yang masih digemari hingga sekarang. Teksturnya lembut di bagian tengah dengan pinggiran tipis yang sedikit renyah. Cita rasa manis dari gula merah serta aromanya yang khas membuat kudapan ini cocok disajikan sebagai teman minum teh atau kopi.

Kue tradisional ini juga dapat dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan sederhana, seperti tepung beras, tepung terigu, gula merah, dan gula pasir. Menurut Sahabat Usaha Anda, salah satu hal penting dalam pembuatannya adalah memperhatikan kekentalan adonan serta suhu minyak saat menggoreng.

Advertisement Bahan-Bahan Kue Cucur Gula Merah

Berikut bahan yang perlu disiapkan:

Advertisement 125 gram tepung beras

100 gram tepung terigu

130 gram gula merah

50 gram gula pasir

250–300 mililiter air

¼ sendok teh garam

1 lembar daun pandan

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Kue Cucur

Masukkan air, gula merah, gula pasir, dan garam ke dalam panci. Tambahkan daun pandan agar aromanya lebih harum. Rebus seluruh bahan hingga gula larut, kemudian angkat dan biarkan sampai dingin. Campurkan tepung beras dan tepung terigu ke dalam wadah. Tuangkan larutan gula yang sudah dingin secara bertahap sambil diaduk menggunakan whisk hingga tercampur rata. Mixer adonan selama sekitar lima menit dengan kecepatan rendah. Diamkan adonan selama 15 menit agar lebih siap untuk digoreng. Setelah didiamkan, aduk kembali menggunakan whisk. Jika adonan terlalu kental, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga mendapatkan tekstur yang pas, tidak terlalu kental maupun encer.

Teknik Menggoreng agar Kue Cucur Menggembung

Panaskan minyak dalam wajan dengan api kecil. Ambil satu sendok adonan, kemudian tuangkan ke dalam minyak panas.

Saat bagian bawah mulai matang, siram permukaan adonan menggunakan minyak panas agar bagian tengahnya mengembang. Goreng hingga kue berubah warna menjadi kecokelatan.

Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kue cucur gula merah siap disajikan.

Kunci pembuatan kue cucur terletak pada konsistensi adonan dan pengaturan api saat menggoreng. Dengan takaran bahan yang tepat serta teknik penyiraman minyak panas, kue dapat membentuk bagian tengah yang menggembung dengan pinggiran tipis yang menjadi ciri khasnya.