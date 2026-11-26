PONTIANAK POST – Sumatra Barat tidak hanya dikenal dengan rendang. Ranah Minang juga memiliki asam pedas atau asam padeh daging, sajian berbahan daging sapi yang sekilas menyerupai rendang, tetapi menawarkan perpaduan rasa asam dan pedas yang khas.

Hidangan ini memiliki tampilan berwarna kecokelatan dengan kuah yang tidak terlalu banyak. Sekilas, potongan dagingnya memang mirip rendang. Namun, cita rasa asam pedas menjadi pembeda utama masakan tradisional tersebut.

Advertisement Asam padeh daging juga dikenal dengan sebutan asam pandeh dagiang. Dalam bahasa Minang, asam padeh berarti asam pedas. Karakter rasa tersebut berasal dari penggunaan cabai dan asam kandis sebagai bahan bumbu utama.

Jadi Sajian dalam Acara Adat dan Pernikahan

Advertisement Asam padeh daging bukan sekadar masakan rumahan. Hidangan ini juga memiliki tempat dalam tradisi kuliner masyarakat Minangkabau.

Seperti rendang, asam padeh daging biasanya disajikan sebagai hidangan utama dalam berbagai acara adat di Padang, termasuk pernikahan. Kehadirannya menjadi bagian dari kekayaan sajian tradisional yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Keistimewaan masakan ini terletak pada perpaduan rasa pedas dari cabai dan rasa asam yang dihasilkan asam kandis. Kombinasi tersebut membuat daging sapi memiliki cita rasa kuat dan berbeda dari olahan daging lainnya.

Bisa Diolah dengan Ikan dan Ayam

Seiring perkembangan selera kuliner, asam padeh tidak hanya dibuat menggunakan daging sapi. Bahan utamanya juga mulai diganti dengan ikan maupun ayam.

Penggunaan bahan alternatif tersebut biasanya disesuaikan dengan selera orang yang memasak. Meski bahan utamanya berbeda, karakter rasa asam dan pedas tetap menjadi ciri khas hidangan ini.

Bagi yang ingin mencicipinya, asam padeh daging dapat ditemukan di sejumlah rumah makan di Sumatra Barat. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama sepiring nasi hangat.