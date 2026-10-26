Mulai Digelar Hari Ini, Operasi Patuh Kapuas 2026 Polres Landak Sasar Pelanggar Lalu Lintas

Advertisement Mengangkat tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, giat kepatuhan ini dirancang untuk meminimalkan angka kecelakaan dan membangun kesadaran berkendara di jalan raya.

Kapolres Landak, AKBP Devi Ariantari, menyampaikan bahwa ketertiban jalan bukan semata tugas kepolisian, melainkan butuh sinergi erat dari masyarakat.

Advertisement “Ketertiban berlalu lintas merupakan tanggung jawab kolektif. Kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keselamatan serta menjamin hak setiap pengguna jalan untuk beraktivitas dengan aman,” pesan Devi dalam amanatnya.

Guna memastikan operasi berjalan sesuai target, Devi memberikan lima instruksi khusus bagi pasukannya di lapangan. Instruksi tersebut mencakup deteksi dini lokasi rawan kecelakaan, edukasi berkendara yang aman (safety riding dan safety driving), serta optimalisasi komunikasi publik untuk menangkal hoaks. Selain itu, penindakan hukum difokuskan pada penggunaan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dipadukan dengan teguran simpatik.

Di sela-sela penekanan instruksi teknis tersebut, Kapolres mewanti-wanti jajarannya untuk menghindari sikap arogan dan selalu mengedepankan sisi humanis.

“Seluruh personel Polri harus hadir untuk memberikan rasa aman, bukan rasa takut. Tempatkan masyarakat sebagai mitra dan jadikan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Sebagai bahan evaluasi, pelaksanaan Operasi Patuh pada 2025 di wilayah hukum Polres Landak mencatatkan dua insiden kecelakaan lalu lintas. Peristiwa tersebut menyebabkan dua korban luka berat dan satu orang luka ringan dengan estimasi kerugian material mencapai Rp10 juta. Terkait penindakan, petugas mendata 362 pelanggaran yang berujung pada pengeluaran 65 surat tilang dan 297 teguran lisan.