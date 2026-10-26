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Landak

Mulai Digelar Hari Ini, Operasi Patuh Kapuas 2026 Polres Landak Sasar Pelanggar Lalu Lintas

M
Miftahul Khair
Polres Landak menggelar apel Operasi Patuh Kapuas 2026 di mapolres Landak pada Senin (26/10). (HUMAS POLRES LANDAK)
Polres Landak menggelar apel Operasi Patuh Kapuas 2026 di mapolres Landak pada Senin (26/10). (HUMAS POLRES LANDAK)

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PONTIANAK POST - Kepolisian Resor (Polres) Landak resmi memulai Operasi Patuh Kapuas 2026 yang ditandai dengan pelaksanaan Apel Gelar Pasukan pada Senin (26/10). Upaya penertiban lalu lintas ini akan berlangsung selama dua pekan, terhitung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026, dengan menerjunkan 25 personel kepolisian.

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Mengangkat tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”, giat kepatuhan ini dirancang untuk meminimalkan angka kecelakaan dan membangun kesadaran berkendara di jalan raya.

Kapolres Landak, AKBP Devi Ariantari, menyampaikan bahwa ketertiban jalan bukan semata tugas kepolisian, melainkan butuh sinergi erat dari masyarakat.

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“Ketertiban berlalu lintas merupakan tanggung jawab kolektif. Kepatuhan terhadap aturan menjadi fondasi penting dalam menciptakan keselamatan serta menjamin hak setiap pengguna jalan untuk beraktivitas dengan aman,” pesan Devi dalam amanatnya.

Guna memastikan operasi berjalan sesuai target, Devi memberikan lima instruksi khusus bagi pasukannya di lapangan. Instruksi tersebut mencakup deteksi dini lokasi rawan kecelakaan, edukasi berkendara yang aman (safety riding dan safety driving), serta optimalisasi komunikasi publik untuk menangkal hoaks. Selain itu, penindakan hukum difokuskan pada penggunaan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dipadukan dengan teguran simpatik.

Di sela-sela penekanan instruksi teknis tersebut, Kapolres mewanti-wanti jajarannya untuk menghindari sikap arogan dan selalu mengedepankan sisi humanis.

“Seluruh personel Polri harus hadir untuk memberikan rasa aman, bukan rasa takut. Tempatkan masyarakat sebagai mitra dan jadikan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama,” tegasnya.

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Sebagai bahan evaluasi, pelaksanaan Operasi Patuh pada 2025 di wilayah hukum Polres Landak mencatatkan dua insiden kecelakaan lalu lintas. Peristiwa tersebut menyebabkan dua korban luka berat dan satu orang luka ringan dengan estimasi kerugian material mencapai Rp10 juta. Terkait penindakan, petugas mendata 362 pelanggaran yang berujung pada pengeluaran 65 surat tilang dan 297 teguran lisan.

Lewat pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026, warga Kabupaten Landak diimbau untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan serta menggunakan atribut keselamatan standar agar tercipta ekosistem jalan raya yang tertib dan aman bagi semua pihak.

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Editor : Miftahul Khair
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