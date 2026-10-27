Sempat Berupaya Kabur, Residivis Pengedar Sabu di Mempawah Hulu Diringkus Polres Landak

PONTIANAK POST – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Landak kembali menangkap seorang residivis kasus narkoba berinisial A. Pelaku yang diduga kuat menjadi bandar sabu tersebut diringkus di kediamannya di Dusun Kunyit, Desa Tunang, Kecamatan Mempawah Hulu, pada Senin (26/10) siang.

Penangkapan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Mempawah Hulu, Iptu Freddy Surya Purnama bersama tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Landak ini sempat diwarnai aksi percobaan melarikan diri. Namun, berkat kesiagaan aparat, pelaku yang pernah terjerat kasus serupa pada tahun 2021 itu akhirnya tak berkutik.

Dengan disaksikan oleh Kepala Dusun dan Ketua RT setempat, polisi langsung melakukan penggeledahan badan dan area rumah pelaku. Hasilnya, petugas menemukan barang bukti berupa serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor mencapai 5,02 gram.

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Kasat Resnarkoba Polres Landak, Iptu Yulianus Van Chanel, menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari Operasi Sarang Narkoba (OSN) yang tengah digelar secara serentak. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan penangkapan ini bermula dari keresahan warga yang kemudian dilaporkan ke Polsek Mempawah Hulu.

“Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Tanpa dukungan masyarakat, pengungkapan kasus seperti ini tentu akan lebih sulit dilakukan. Kami juga menegaskan bahwa Polres Landak akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika hingga ke akar-akarnya demi menjaga generasi muda dari bahaya narkoba,” ujar Kasat Resnarkoba yang akrab disapa Chanel tersebut.

Advertisement Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Landak guna menjalani penyidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan kasus untuk melacak jaringan lain yang menyuplai barang haram tersebut ke wilayah Landak.