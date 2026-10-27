Curi Dua Motor Sekaligus, Pelaku Curanmor di Ngabang Ditangkap Polisi Kurang dari 24 Jam

PONTIANAK POST – Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Ngabang, Kepolisian Resor (Polres) Landak, berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di dua tempat kejadian perkara (TKP) berbeda. Pelaku berinisial II sukses diringkus oleh aparat kepolisian dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah melancarkan aksi terakhirnya pada Senin (26/10).

Rangkaian kejahatan ini bermula pada Minggu malam ketika tersangka diduga menggasak sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter bernomor polisi H 2283 LP di kawasan Munggu. Pelaku membawa kabur kendaraan yang terparkir di teras rumah tersebut dengan cara merusak kabel kontak. Namun, pelariannya sempat tersendat lantaran motor curian tersebut kehabisan bahan bakar.

Tak jera, tersangka II kembali beraksi pada Senin (26/10) sekitar pukul 06.00 WIB di Dusun Tubang Raeng, Desa Tubang Raeng, Kecamatan Ngabang. Kali ini, ia membidik sepeda motor Suzuki Satria FU 150 bernomor polisi KB 4374 LI milik warga bernama Rizky Septian Pratama. Tersangka dengan mudah membawa lari kendaraan tersebut lantaran kelalaian pemilik yang membiarkan kunci kontaknya masih menempel.

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Mendapati motornya raib, Rizky yang menelan kerugian materiel sekitar Rp8 juta langsung melapor ke Polsek Ngabang. Merespons laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Ngabang yang dikomandoi oleh Panit I Reskrim, Ipda Paskarianto, segera bergerak melakukan olah TKP dan menyisir petunjuk hingga ke wilayah hukum Kecamatan Jelimpo.

Berkat penyelidikan cepat dan terarah, polisi berhasil mengidentifikasi sekaligus menangkap tersangka II. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan dua unit sepeda motor, yakni Suzuki Satria milik korban Rizky dan Yamaha Jupiter yang dicuri malam sebelumnya.

Advertisement Tersangka beserta barang bukti kini telah ditahan di Mapolsek Ngabang guna penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka II dijerat dengan Pasal 477 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mewakili Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, Pelaksana Tugas (Plt.) Kapolsek Ngabang, Iptu Rinto, memastikan pihaknya akan terus mendalami asal-usul motor lainnya untuk melacak potensi korban tambahan. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak ceroboh saat memarkirkan kendaraannya di area rumah.

“Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh warga untuk lebih waspada, saling peduli terhadap lingkungan, serta tidak ragu melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban kepada pihak kepolisian,” demikian imbauan Plt. Kapolsek Ngabang.