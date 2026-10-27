PKB Diminta Kawal Pembangunan Daerah: Karolin: Jadi mitra strategis Pemkab Landak

PONTIANAK POST – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menghadiri agenda Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) masa bakti 2026–2031, sekaligus Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Landak. Agenda kepartaian ini diselenggarakan di Hotel Hanura Ngabang pada Jumat (23/10).

Dalam kesempatan tersebut, Karolin memberikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus baru DPC PKB Kabupaten Landak. Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menyadari bahwa proses suksesi dan penyusunan struktur kepengurusan hingga tahap peresmian menuntut dedikasi, waktu, dan energi yang luar biasa.

"Tidak mudah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menyusun kepengurusan bahkan sampai kepada pelantikan itu membutuhkan waktu yang tidak pendek, sumber daya yang tidak sedikit," ujar Karolin.

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Lebih jauh, Karolin mengimbau agar momentum konsolidasi internal partai ini dijadikan sebagai sarana evaluasi dan penegasan komitmen kebangsaan. Kehadiran partai politik dinilainya memiliki fungsi vital dalam membangun iklim demokrasi daerah yang sehat dan bermartabat.

Kepala daerah tersebut juga mengingatkan bahwa kunci keberhasilan politik tidak bersandar semata pada figur individu. Sebaliknya, kekuatan kolektif, kerja sama, dan soliditas mesin partai adalah penentu utama.

Advertisement "Enggak ada yang bisa benar sendiri di partai. Bagaimanapun hebatnya Anda, luar biasanya Anda sebagai seseorang, tetapi partai itu adalah di mana kemenangan ditentukan oleh kekompakan bersama-sama," tegas Karolin.

Di hadapan para kader PKB, Karolin memotivasi mereka untuk terus memperkuat komunikasi di akar rumput demi mengawal program-program pro-rakyat. Pengurus baru DPC PKB Landak diharapkan sanggup menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Landak dalam merespons dinamika pembangunan daerah ke depan.

"Besar harapan saya agar partai politik ini hadir sebagai teladan dalam demokrasi, dalam menjaga persatuan, dan memperjuangkan kesejahteraan bersama," ungkapnya.

Menutup arahannya, Karolin meminta seluruh elemen partai politik di wilayah Kabupaten Landak untuk merawat kerukunan dan menghindari sentimen yang berpotensi melahirkan polarisasi di masyarakat. Ia mengajak seluruh kader untuk merapatkan barisan demi mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.