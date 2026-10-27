Dorong Pemuda Dayak Utamakan Pendidikan, Karolin: Bekal Utama Kuasai Masa Depan

PONTIANAK POST – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mendorong generasi muda Dayak tidak mengesampingkan urgensi pendidikan formal, terlebih di era dominasi digital dan kecerdasan buatan. Meskipun, terus konsisten merawat kekayaan budaya lokal.

Hal tersebut disampaikan bupati saat menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-10 Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya (PBRTB) yang dirangkai dengan perayaan HUT ke-1 Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB) pada Sabtu (24/10).

"Melestarikan adat budaya sangat baik, tetapi jangan melupakan sekolah dan teruslah belajar," kata Karolin.

Menurutnya, bekal pendidikan dan ilmu pengetahuan yang mumpuni adalah kunci mutlak agar para pemuda Dayak kelak mampu menjadi tuan rumah di tanah kelahirannya sendiri.

"Dengan ilmu pengetahuan kita bisa menguasai daerah kita, bisa menguasai teknologi, bisa menguasai sumber daya alam, bisa menguasai berbagai hal secara ekonomi, secara politik, dan secara budaya," tegasnya.

Advertisement Sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak di sektor akademik, Karolin membeberkan bahwa pihaknya tengah menggodok regulasi khusus demi menjamin masa depan pendidikan daerah.

"Saya bersama dengan pemerintah dan DPRD Kabupaten Landak sedang memikirkan untuk menyusun Perda mengenai Dana Abadi Pendidikan. Jadi kita mau taruh uang dan tidak boleh diganggu gugat khusus untuk pendidikan," ujar Bupati Landak.

Selain sektor pendidikan, Karolin juga membawa kabar baik terkait progres pengakuan legalitas hukum adat di Bumi Intan tersebut.

"Pemerintah daerah Kabupaten Landak sudah menandatangani MOU dengan Universitas Tanjungpura untuk menyusun Perda tentang Hukum Adat atau kalau dalam KUHP yang baru disebut dengan Living Law. Jika selesai tahun depan, mungkin kita adalah kabupaten pertama di Indonesia yang bisa menyusun Perda mengenai hukum adat yang mendukung KUHP baru," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Panglima Tambak Baya sekaligus Panglima Tertinggi MMBB, Marselinus Mian, menyatakan bahwa pelestarian adat merupakan benteng moral bagi masyarakat Dayak dari ancaman degradasi peradaban.