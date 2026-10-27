Tekan Angka Putus Sekolah, Bupati Karolin Godok Perda Dana Abadi Pendidikan di Landak

Bupati Landak Karolin Margret Natasa tengah menyapa anak-anak PAUD di kantor bupati Landak beberapa waktu lalu. Pemkab tengah menggodok Raperda Dana Abadi Pendidikan untuk menekan angka putus sekolah. (HUMAS PEMKAB LANDAK)

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tengah merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Dana Abadi Pendidikan. Inisiatif yang didorong langsung oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, ini bertujuan menciptakan jaminan pembiayaan sekolah jangka panjang bagi generasi penerus di wilayah tersebut.

Advertisement Rencana strategis ini dipaparkan Karolin di sela-sela perayaan HUT ke-10 Perguruan Budaya Ritual Tambak Baya dan HUT ke-1 Mangkok Merah Borneo Bersatu baru-baru ini. Ia mengingatkan ribuan warga yang hadir bahwa penguatan pelestarian budaya wajib diimbangi dengan peningkatan kualitas intelektual para pemuda.

"Dengan ilmu pengetahuan kita bisa menguasai daerah kita, bisa menguasai teknologi, bisa menguasai sumber daya alam, bisa menguasai berbagai hal secara ekonomi, secara politik, dan secara budaya. Modal kita haruslah tuntut ilmu setinggi-tingginya," tegas Karolin.

Advertisement Untuk menjamin keberlangsungan pendidikan, Karolin menilai pemerintah tidak bisa terus-menerus bergantung pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konvensional yang sifatnya habis pakai dalam satu tahun. Skema penyisihan dana abadi dipandang jauh lebih rasional dan berkelanjutan.

"Jadi kita mau taruh uang dan tidak boleh diganggu gugat khusus untuk pendidikan. Nanti yang diputar adalah bunga dari uang itu," jelas Karolin terkait skema investasi sosial tersebut.

Melalui sistem ini, pundi-pundi anggaran pendidikan ditargetkan terus membesar seiring berjalannya waktu. Para pemangku kebijakan di masa mendatang diwajibkan secara rutin menyuntikkan dana tambahan ke rekening khusus tersebut tanpa boleh mencairkan saldo pokoknya.

"Bupati tahun depan tambah lagi, tambah lagi, simpan uangnya. Kita makan dari bunga. Jangan makan pokoknya," tambah Karolin memberikan perumpamaan.

Langkah antisipatif ini terbilang mendesak apabila mengacu pada potret riil pendidikan di Kabupaten Landak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat pada 2025, Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Landak baru menyentuh 7,76 tahun atau setara kelas 1-2 SMP.

Kondisi tersebut diperberat dengan masih adanya tren putus sekolah. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Landak periode 2023–2024 mencatat 109 pelajar tingkat SD dan SMP terpaksa menanggalkan pendidikannya akibat masalah ekonomi keluarga. Kehadiran kelolaan bunga dari Dana Abadi Pendidikan ini kelak diproyeksikan sebagai jaring pengaman beasiswa agar tak ada lagi anak daerah yang putus sekolah akibat terbentur biaya.

Meski regulasi tersebut masih dalam tahap perancangan, Karolin memaklumi bahwa dampak positif dari kebijakan visioner ini kemungkinan belum bisa dirasakan instan selama masa kepemimpinannya saat ini.