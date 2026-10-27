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Landak

Permudah Warga Berobat, Bupati Karolin Resmikan 10 Layanan Spesialis di RS Pratama Mempawah Hulu

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Penulis: Miftahul Khair
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pratama Landak, Kecamatan Mempawah Hulu, pada Senin (26/10). (HUMAS PEMKAB LANDAK)
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa meninjau fasilitas kesehatan di Rumah Sakit (RS) Pratama Landak, Kecamatan Mempawah Hulu, pada Senin (26/10). (HUMAS PEMKAB LANDAK)

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PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak resmi memulai uji coba operasional sepuluh layanan spesialistik di Rumah Sakit (RS) Pratama Landak, Kecamatan Mempawah Hulu, pada Senin (26/10). Kehadiran fasilitas medis terpadu ini ditujukan untuk mempermudah akses pengobatan warga tanpa dipungut biaya.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menegaskan bahwa operasional fasilitas ini menjadi bukti komitmen nyata pemerintah daerah dalam meratakan akses kesehatan bermutu. Menurutnya, tantangan terbesar bukanlah pada proses konstruksi fisik, melainkan pada pembenahan tata laksana pelayanan.

"Membangun gedung ini gampang, satu tahun selesai. Tetapi untuk melengkapi dan memperbaiki, membenahi pelayanan tidak mudah," ujar Bupati Karolin.

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Untuk sementara waktu, seluruh ongkos pengobatan dan biaya operasional RS Pratama disubsidi penuh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak. Kebijakan penggratisan ini akan berlaku sembari pihak rumah sakit merampungkan akreditasi agar kelak dapat melayani pasien peserta BPJS Kesehatan.

"Untuk saat ini sepenuhnya gratis. Jadi daripada bikin pusing pada saat pemeriksaan BPK, jadi kami bikin gratis. Semua BHP, obat, peralatan segala macam ditanggung Pemerintah Daerah. Kebijakan bupati biar tekor asal kesohor," kelakar Karolin yang disambut tawa para hadirin.

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Lebih jauh, Karolin memaparkan bahwa pembiayaan besar di sektor medis bukanlah sebuah beban, melainkan kewajiban mutlak negara dalam mengayomi rakyatnya. Di sisi lain, status rumah sakit tersebut saat ini sedang dalam proses penyesuaian regulasi dari pusat.

"Ini merupakan bagian dari public service obligation, tugas dari pemerintah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu, tentunya ini harus menjadi prioritas kita bersama," tegasnya.

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"Sebenarnya rumah sakit ini rumah sakit Pratama, tapi karena nomenklatur Kemenkes sekarang yang baru tidak ada lagi rumah sakit pratama, jadi ini rumah sakit menuju tipe D," papar Karolin.

Di lokasi yang sama, Direktur RS Pratama Kabupaten Landak, Florentina Merry, menjabarkan bahwa bangunan berkapasitas 50 ranjang pasien tersebut kini dilengkapi dengan empat poli spesialis dasar, tiga layanan penunjang, serta tiga inovasi medis yang berfokus pada ekosistem kesehatan jiwa dan saraf. Prioritas di ranah psikiatri ini diambil menyusul tingginya temuan kasus gangguan mental di wilayah tersebut.

"Inovasi ini dirancang untuk menjawab urgensi utama di tengah masyarakat Kabupaten Landak. Pertama, merespons tingginya kasus Skizofrenia, yang tercatat sebanyak 2.325 kasus pada tahun 2025," jelas Merry.

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Editor : Miftahul Khair
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