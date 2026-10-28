Serap Aspirasi Warga Lewat Dialog Terbuka, Kapolres Landak Bahas Karhutla Hingga Narkoba

PONTIANAK POST – Kepala Kepolisian Resor (Polres) Landak, AKBP Devi Ariantari, menggelar kegiatan tatap muka dan dialog terbuka bersama elemen masyarakat serta organisasi kemasyarakatan (ormas) se-Kabupaten Landak. Pertemuan yang menjadi wadah silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi ini diselenggarakan di Cafe Toss & Lokale, Jalur 2 Ngabang, pada Rabu (28/10).

Agenda strategis yang dimulai pukul 10.20 WIB tersebut turut dihadiri oleh Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, Kabagops Kompol Imbang Sulystiono, Kasat Binmas AKP Andreas Quinn Hartono Putra, Kasat Lantas Iptu Risandy Indra Waspada, serta sejumlah pejabat utama Polres Landak lainnya.

Sementara dari unsur masyarakat, hadir perwakilan Aliansi Ormas Kabupaten Landak, TBBR Kabupaten Landak, Mangkok Merah Borneo Bersatu (MMBB), Persatuan Orang Belangin, Persatuan Orang Dayak, Forum Pemuda Dayak Landak, serta berbagai pimpinan organisasi kepemudaan dan komunitas adat setempat.

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Dalam forum diskusi tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan krusial yang meresahkan di tingkat lokal, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI), eskalasi peredaran narkotika, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk bersubsidi, hingga dinamika ketenagakerjaan serta sengketa agraria.

Merespons berbagai aduan tersebut, Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tidak bisa dibebankan semata kepada institusi kepolisian, melainkan menuntut kolaborasi aktif dari seluruh lapisan warga.

Advertisement “Melalui kegiatan tatap muka ini, kami ingin membuka ruang komunikasi dan mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat. Kami berharap setiap permasalahan dapat disampaikan dengan baik sehingga bisa dicarikan solusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sinergi antara Polri dan masyarakat sangat penting untuk menjaga Kabupaten Landak tetap aman dan kondusif,” ujar Devi.

Terkait isu pelik pembukaan lahan pertanian tradisional di tengah ancaman karhutla, pihak kepolisian mengimbau warga agar menghindari metode pembakaran. Kendati demikian, aparat penegak hukum berkomitmen untuk tetap meninjau situasi secara bijak dengan mempertimbangkan kearifan lokal berladang dan tradisi masyarakat adat seperti perayaan Naik Dango. Di sisi lain, penertiban terhadap aktivitas PETI akan terus dikedepankan melalui pendekatan preemtif dan preventif berupa edukasi serta imbauan persuasif.

Menyinggung maraknya kejahatan narkotika, Kapolres membeberkan bahwa hingga Oktober 2026, jajaran Polres Landak telah berhasil mengungkap dan menangani sebanyak 56 kasus penyalahgunaan narkoba. Ia mengajak masyarakat untuk tidak takut melapor apabila mendapati peredaran barang haram tersebut di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selain masalah kriminalitas, forum ini juga menyoroti persoalan distribusi BBM dan pupuk. Guna meredam keresahan warga terkait antrean di SPBU, Polres Landak telah menempatkan personel di titik-titik penyaluran guna mengawasi potensi penyelewengan. Sementara itu, kaitan sengketa lahan—termasuk permasalahan di kawasan Jalan Munggu, Ngabang—pihak kepolisian memastikan akan berkoordinasi lintas sektoral dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Satreskrim sesuai kewenangan hukum.

Di sektor keamanan berlalu lintas, Kasat Lantas Iptu Risandy Indra Waspada mengingatkan para orang tua agar melarang anak di bawah umur yang belum memiliki SIM untuk mengendarai kendaraan bermotor. Warga juga diimbau konsisten menggunakan helm berstandar SNI serta menanggalkan penggunaan knalpot brong.