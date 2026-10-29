Babak Akhir Kasus Kejahatan, Kejari Landak Musnahkan Barang Bukti Rampasan Negara

PONTIANAK POST – Kejaksaan Negeri (Kejari) Landak menggelar pemusnahan barang bukti dan barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Kamis (29/10/2026). Agenda resmi yang dipusatkan di Kantor Kejari Landak ini dimulai pukul 10.30 WIB hingga tuntas.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh terbatas sekitar sepuluh undangan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait. Jajaran yang hadir di antaranya perwakilan Polres Landak, Pengadilan Negeri Ngabang, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Ngabang, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.

KBO Satreskrim Polres Landak, Iptu M. Edi D. hadir langsung di lokasi guna menyatakan dukungan penuh terhadap tuntasnya proses eksekusi hukum tersebut.

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“Pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan bagian penting dari pelaksanaan putusan pengadilan. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel,” demikian pesan Kapolres Landak yang disampaikan melalui perwakilannya.

Lebih lanjut, pihak kepolisian menegaskan bahwa kolaborasi erat antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan menjadi kunci utama dalam merawat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bumi Intan.

Advertisement Rangkaian acara diawali dengan registrasi, pembukaan, pembacaan doa, hingga pembacaan daftar putusan pengadilan yang telah inkrah. Kepala Kejari Landak dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih atas kehadiran para mitra kerja penegak hukum.

Usai sambutan singkat, agenda dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan barang rampasan oleh masing-masing pimpinan instansi. Seluruh barang bukti kemudian dimusnahkan secara bersama-sama sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku, ditutup dengan sesi dokumentasi bersama.