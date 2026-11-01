Cegah Bullying dan Ekstremisme Digital, Polres Landak Gelar Dialog Interaktif Bersama Pelajar

PONTIANAK POST – Kepolisian Resor (Polres) Landak menggelar kegiatan Dialog Interaktif Pencegahan Bullying, Cyberbullying, dan Pengaruh Ekstremisme di Era Digital. Agenda edukasi yang menyasar generasi muda ini diselenggarakan di Aula Besar Kantor Bupati Landak pada Jumat (30/10/2026) sore.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Landak, Erani; Kasat Reskrim Polres Landak, AKP Kuswiyanto; serta perwakilan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Tercatat sebanyak 90 siswa tingkat SMP, SMA, dan SMK, beserta puluhan pengurus Forum Anak Daerah (FAD) dan guru pendamping turut berpartisipasi aktif dalam forum ini.

Wakil Bupati Landak, Erani, mengapresiasi inisiatif edukasi dari kepolisian tersebut. Ia mengingatkan para pelajar untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyebarkan informasi di internet melalui gerakan "saring sebelum sharing". Para siswa juga didorong untuk merawat nilai toleransi dan berani melaporkan segala bentuk tindak perundungan di lingkungan sekolah.

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Mewakili Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, Kasat Reskrim AKP Kuswiyanto menyoroti urgensi tanggung jawab dalam ruang digital. Menurutnya, pemanfaatan gawai tanpa pengawasan ketat rentan menjerumuskan remaja pada pusaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, perundungan siber, hingga jerat judi daring.

Dalam sesi pemaparannya, Kuswiyanto merinci klasifikasi perundungan, mulai dari serangan fisik, verbal, pengucilan sosial, hingga cyberbullying. Ia memberikan peringatan tegas terkait jejak digital dan ancaman sanksi pidana bagi pelanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Advertisement Selain isu perundungan, aparat kepolisian juga membekali peserta dengan mitigasi paham radikalisme. Para pelajar diimbau untuk membentengi diri dengan sikap kritis agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi ekstremisme yang berpotensi memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).