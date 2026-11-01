Ops Patuh Kapuas 2026, Polsek Mandor Amankan 7 Motor Knalpot Brong di Lingkungan Sekolah

PONTIANAK POST – Kepolisian Sektor (Polsek) Mandor menggelar penertiban kendaraan bermotor dalam rangkaian Operasi Patuh Kapuas 2026. Razia yang secara khusus menyasar penggunaan knalpot tidak standar atau knalpot bising (brong) ini menyisir kawasan SMAN 1 Mandor, Desa Mandor, Kabupaten Landak, pada Jumat (30/10).

Operasi lalu lintas tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Mandor, Ipda Bernadus Didy Kusnadi, dengan didampingi Kepala SMAN 1 Mandor, Silvanus. Dibantu lima personel kepolisian, tim gabungan menertibkan area sekolah guna menindak pelanggaran spesifikasi teknis kendaraan bermotor.

Dalam razia tersebut, petugas berhasil menyita tujuh unit sepeda motor pelajar yang terbukti menggunakan knalpot tidak sesuai standar pabrikan. Seluruh kendaraan sitaan itu langsung dievakuasi ke Markas Polsek (Mapolsek) Mandor untuk ditahan selama satu bulan kalender sebagai bentuk penegakan sanksi disiplin dan efek jera maksimal bagi para pelanggar.

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Kapolsek Mandor Ipda Bernadus menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan wujud komitmen aparat dalam mendisiplinkan masyarakat. Ia menegaskan, pemakaian knalpot modifikasi yang melebihi ambang batas kebisingan sangat meresahkan warga dan merusak ketertiban umum, terutama mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar di zona pendidikan.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, para pelajar semakin memahami pentingnya tertib berlalu lintas. Jangan sampai keinginan untuk memodifikasi kendaraan justru mengabaikan aturan dan mengganggu kenyamanan orang lain. Mari bersama-sama menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan kondusif," ungkap Kapolsek.

Advertisement Menyikapi tindakan tegas kepolisian, Kepala SMAN 1 Mandor, Silvanus, memberikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia menilai razia terpadu di kawasan sekolah ini menjadi sarana edukasi langsung yang krusial.