Lantik 87 Kepala Sekolah, Karolin Beri Tenggat Dua Minggu Susun Program Inovasi

PONTIANAK POST – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, melantik 115 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak, Kalimantan Barat, pada Senin (2/11). Dalam agenda perombakan yang digelar di Aula Besar Kantor Bupati Landak tersebut, Karolin memberikan tenggat waktu tegas bagi 87 kepala sekolah yang baru dilantik untuk segera merumuskan program inovasi pendidikan.

"Saya beri waktu satu minggu untuk menyusun, satu minggu asistensi dengan dinas. Dua minggu sudah ada di meja saya. Apa programnya, mau ngapain? Saya minta disusun," ujar Bupati Karolin.

Ia menegaskan bahwa dokumen program tersebut tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. Pemkab Landak akan mengevaluasi pelaksanaannya setiap bulan untuk memastikan inovasi tersebut benar-benar diimplementasikan di lapangan.

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Langkah strategis ini diambil guna merespons sejumlah pekerjaan rumah di sektor pendidikan Kabupaten Landak. Karolin menyoroti indikator rata-rata lama sekolah di wilayahnya yang baru menyentuh angka 7,76 tahun, masih tertinggal jauh dari angka harapan lama sekolah yang ditargetkan mencapai 12,55 tahun.

Persoalan lainnya mencakup angka putus sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 0,39 persen dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 0,26 persen. Kondisi ini turut diperparah oleh temuan ratusan ruang kelas yang mengalami kerusakan kategori sedang hingga berat.

Advertisement Kapasitas literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Landak juga menjadi sorotan tajam. Merujuk pada data Rapor Pendidikan 2024, capaian kompetensi Bahasa Indonesia dan Matematika untuk tingkat SD maupun SMP terpantau masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.

"Kepala sekolah agar segera melakukan inovasi pembelajaran guna mendongkrak kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Lakukan pendataan sarana sekolah secara berkala, jangan hanya diserahkan kepada operator," tegas Karolin.

Selain formasi kepala sekolah, Karolin turut melantik 17 pejabat administrator dan 11 pejabat pengawas. Kepada para jajaran struktural seperti sekretaris dinas dan kepala bidang, ia memberikan peringatan keras agar perencanaan anggaran disusun secara cermat dengan menghentikan kebiasaan menyalin dokumen perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya.

Di tengah pengetatan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah, Bupati meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berpikir kritis dalam menyaring program kerja agar tepat sasaran.