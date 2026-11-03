Lantik 5 Kades PAW, Bupati Landak Ingatkan Pelayanan Tetap Prima meski Dana Desa Turun

Bupati Landak Karolin Margret Natasa melantik lima Kades PAW pada Senin (2/11). (HUMAS PEMKAB LANDAK)

PONTIANAK POST – Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, melantik lima Kepala Desa (Kades) Pengganti Antarwaktu (PAW) pada Senin (2/11). Agenda pengambilan sumpah jabatan yang dilangsungkan di Aula Kecil Kantor Bupati Landak tersebut menaungi pucuk pimpinan baru untuk Desa Kedama, Sailo, Tolok, Sebadu, dan Gamang.

Advertisement Dalam arahannya, Karolin menekankan agar para pimpinan tingkat desa tersebut mengendalikan sistem birokrasi pemerintahan dengan merujuk teguh pada regulasi dan perundang-undangan resmi. Ia meminta tata kelola administrasi tidak lagi hanya disandarkan pada kebiasaan internal wilayah setempat.

"Kalau sudah memakai baju dinas, sudah dilantik, sudah memakai perangkat dan atribut, maka yang diikuti adalah aturan undang-undang yang berlaku, bukan hanya hasil musyawarah kampung," tegas Karolin.

Advertisement Bupati memaparkan bahwa Kades berstatus PAW memikul beban kerja dan tanggung jawab yang sepenuhnya identik dengan Kades hasil pemilihan langsung. Oleh karena itu, percepatan adaptasi terhadap dinamika aturan pusat mutlak diperlukan guna memastikan program desa maupun pelaporan keuangan tidak tersendat.

Salah satu urusan administratif yang menjadi sorotan krusial adalah kedisiplinan waktu dalam merampungkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Karolin memperingatkan bahwa kelalaian pimpinan desa dalam urusan ini akan memicu efek domino bagi jajaran birokrasi di bawahnya.

"Kalau kepala desa terlambat membuat LKPJ, perangkat desanya juga tidak bisa gajian. Keterlambatan Bapak dan Ibu akan memengaruhi jajaran di bawah serta masyarakat di desa," ungkapnya.

Selain kedisiplinan pelaporan, mantan Anggota DPR RI ini juga merespons imbas kebijakan rasionalisasi anggaran dari pemerintah pusat terhadap pos Dana Desa. Ia menginstruksikan secara tegas agar pengurangan dana alokasi tidak dijadikan dalih untuk menurunkan standar pelayanan publik kepada warga.