Permudah Warga, Polres Landak Hadirkan Pelayanan SIM Keliling di Operasi Patuh Kapuas 2026

PONTIANAK POST – Dalam semarak pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026, jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Landak tidak hanya berfokus pada penindakan di jalan raya. Mereka juga melakukan langkah proaktif dengan menghadirkan Pelayanan SIM Keliling guna mempermudah warga dalam mengurus dokumen legalitas berkendara.

Terobosan layanan publik kepolisian ini digelar di kawasan GOR Bujakng Nyangko, Kecamatan Ngabang, pada Rabu (4/11). Masyarakat setempat dapat mengakses fasilitas pembuatan maupun perpanjangan surat izin mengemudi tersebut sejak pukul 08.00 pagi hingga batas waktu pukul 15.00 WIB.

Sasaran utama dari fasilitas ini adalah warga yang beraktivitas di sekitar kompleks olahraga kebanggaan Kabupaten Landak tersebut maupun kawasan perkantoran terdekat. Para pegawai dari Dispenda, Credit Union (CU), hingga Bank Kalbar tampak antusias memanfaatkan kemudahan pengurusan SIM baru dan perpanjangan untuk golongan A maupun C ini.

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Mewakili Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, Kasat Lantas Polres Landak IPTU Risandy Indra Waspada menjelaskan bahwa inisiatif ini adalah bukti nyata komitmen Polri di daerah. Institusi kepolisian ingin memastikan layanan publik bisa dijangkau oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan bernuansa humanis.

IPTU Risandy menambahkan, kehadiran mobil Pelayanan SIM Keliling di pusat aktivitas masyarakat diharapkan bisa memangkas birokrasi dan waktu tunggu warga. Masyarakat kini tidak perlu repot meninggalkan pekerjaan terlalu lama atau menempuh perjalanan ke markas polres hanya untuk memperbarui masa berlaku surat izin mengemudi mereka.

Advertisement "Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan prinsip 5S, yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Kami juga mengimbau masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas serta melengkapi surat-surat kendaraan saat berkendara," ungkapnya.

Untuk memastikan operasional di lapangan berjalan mulus, sebanyak 11 personel Satlantas diterjunkan langsung di bawah komando IPTU Risandy. Kinerja tim ini terbilang sangat produktif, terbukti dari keberhasilan petugas memproses berkas milik 69 pemohon selama tujuh jam waktu operasional.

Berdasarkan data layanan, permohonan penerbitan SIM baru sangat mendominasi dengan rincian 18 orang untuk golongan A dan 38 orang untuk golongan C. Sementara itu, untuk layanan perpanjangan, petugas kepolisian berhasil melayani 5 pemohon SIM A dan 6 pemohon SIM C hingga tuntas.