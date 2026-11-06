Di Hadapan KPK, Karolin Kumpulkan Seluruh Pejabat Pemkab Landak untuk Evaluasi Tata Kelola

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak terus memperlihatkan komitmen kuatnya untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang bersih dari bayang-bayang korupsi. Upaya nyata ini dibuktikan dengan memboyong seluruh jajaran pimpinan daerah untuk mengikuti Rapat Koordinasi dan Pemantauan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Pontianak, Rabu (4/11).

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, mengambil langkah proaktif dengan mewajibkan seluruh pejabat strukturalnya untuk hadir tanpa terkecuali. Mereka diminta siap sedia untuk dievaluasi secara langsung oleh jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI.

Saat membuka sambutannya, Bupati Karolin sempat mencairkan suasana dengan berkelakar terkait kehadiran formasi lengkap para pejabat Pemkab Landak. "Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Ketua DPRD, seluruh Wakil Ketua, anggota DPRD, seluruh OPD, sudah disapu ya tadi ya. Jadi kalau hari ini kumpul semua, di Landak kosong ini pimpinannya," seloroh Karolin saat menyapa perwakilan KPK dan jajarannya.

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Usai berkelakar, tensi pertemuan kembali serius ketika Karolin memaparkan substansi komitmen daerahnya. Ia menjamin bahwa jajaran eksekutif maupun legislatif di wilayahnya tidak pernah main-main dalam menyusun benteng pengawasan birokrasi.

"Pemerintah Kabupaten Landak menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif serta berintegritas," tegas Karolin.

Advertisement Bupati perempuan ini lantas membeberkan sederet rekam jejak pencegahan korupsi yang telah sukses dieksekusi oleh wilayahnya. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi yang diganjar nilai 80,6 oleh KPK, serta raihan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 sebesar 75,62 yang mengantarkan Landak ke peringkat lima besar se-Kalimantan Barat.

"Upaya pengendalian gratifikasi telah berjalan dengan aktif sehingga kinerja ini perlu dipertahankan agar potensi risiko gratifikasi dapat diidentifikasi, dimitigasi, dan dikendalikan secara konsisten," ujarnya.

Sebagai langkah keberlanjutan, Pemkab Landak tengah bersiap meluncurkan fasilitas pelaporan pelanggaran secara daring yang dikenal sebagai Whistle Blowing System. Di samping itu, pemerintah daerah juga segera memutar roda edukasi lewat program Keluarga Berintegritas yang menyasar langsung jajaran eksekutif maupun legislatif.

Mengingat proses evaluasi dari lembaga antirasuah ini membutuhkan transparansi data tingkat tinggi, peringatan tegas pun dilontarkan kepada seluruh pimpinan instansi. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwanti-wanti untuk bersikap kooperatif selama proses pemantauan berlangsung tanpa ada fakta yang ditutupi.

"Pada kesempatan ini, saya menginstruksikan kepada jajaran daerah Kabupaten Landak untuk mengikuti rapat dengan sungguh-sungguh, memberikan informasi yang benar dan terbuka serta tidak menunda langkah perbaikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing," instruksi Karolin.