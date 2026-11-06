Lepas 500 Kontingen Porprov XIV Kalbar: Landak Targetkan 4 Besar, Bonus Menanti Peraih Medali

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak secara resmi memberangkatkan ratusan duta olahraganya untuk bertarung di ajang bergengsi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026. Acara pelepasan kontingen ini dipimpin langsung oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, pada Jumat (6/11).

Dalam momen krusial tersebut, Karolin menegaskan bahwa partisipasi daerahnya bukan sekadar perburuan medali instan. Ia memproyeksikan ajang multi-cabang ini sebagai fondasi utama untuk mencetak bibit-bibit unggul melalui skema pembinaan atlet lokal yang berkelanjutan.

Bupati perempuan ini tidak ingin jajarannya hanya berfokus pada eforia kemenangan sesaat yang cepat berlalu. "Target kami ke depan sebenarnya tidak dalam jangka pendek. Target Pemda Landak kali ini tentunya adalah bagaimana bisa melakukan pembinaan jangka panjang," ujar Karolin, Jumat (6/11).

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Perhelatan olahraga akbar tingkat provinsi ini sejatinya dimanfaatkan sebagai barometer untuk mengukur kualitas putra-putri daerah di berbagai arena. "Jadi bagi kami, Porprov XIV ini adalah sasaran antara, di mana kami bisa memetakan sebenarnya potensi atlet kita itu di cabor mana, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk pembinaan ke depan," tutur Karolin.

Kesepakatan bulat juga telah dijalin antara pemerintah daerah bersama pengurus olahraga setempat untuk selalu memprioritaskan talenta asli Bumi Intan. "Target di Porprov yang terbaik aja. Hal ini akan menjadi catatan penting bagi KONI Kabupaten Landak, karena kami akan mengutamakan atlet daerah dan tidak hanya semata mengejar medali," kata Karolin yang juga menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Landak.

Advertisement Menyinggung soal apresiasi, Karolin menjamin bahwa kucuran bonus bagi para penyumbang medali telah masuk dalam radar perencanaan pemerintah daerah. "Pembahasan APBD kan sedang berlangsung. Nah, tapi tentu akan kita sediakan bonus untuk para atlet sehingga mereka juga punya semangat," jelas Karolin.

Guna menjamin akuntabilitas pengelolaan dana, Pemkab Landak melakukan gebrakan berani dengan memangkas birokrasi keuangan yang berbelit. "Kepengurusan KONI mengambil langkah yang agak berbeda untuk pembiayaan, kami langsung mentransfer uang atau biaya dari kegiatan tiap cabor kepada cabornya, sehingga agar tiap cabor mempersiapkan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Karolin.

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Selain menanti bonus, Karolin turut merespons asa para pahlawan olahraga yang ingin meniti karier sebagai abdi negara. Ia meluruskan bahwa kewenangan rekrutmen TNI/Polri mutlak berada di ranah pusat, namun untuk jalur birokrat, pemerintah senantiasa membuka formasi ASN khusus atlet meski setiap pendaftar tetap wajib menempuh tahapan seleksi resmi.

Sementara itu, Ketua Kontingen Kabupaten Landak, Yulianus Edo Natalaga, melaporkan bahwa formasi tim telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Landak Nomor 371/DISBUDPORAPAR/TAHUN 2026. “Kabupaten Landak menurunkan total kontingen sebanyak 500 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 377 atlet, 93 ofisial dan pelatih, serta 30 panitia yang siap bersaing pada 31 cabang olahraga,” tuturnya.

Ratusan pasukan olahraga ini mengusung misi besar untuk mempertahankan posisi tawar Landak di peringkat 4 besar se-Kalimantan Barat. Pembiayaan kontingen disokong penuh dari Dana Hibah APBD Kabupaten Landak dan suntikan dana donatur, serta mendapat perlindungan asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan Pontianak dan dukungan PT Pos Indonesia (Persero) KCP Ngabang.