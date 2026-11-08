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Landak

Hari ke-13 Operasi Patuh Kapuas 2026, Polres Landak Tindak Puluhan Pelanggar di Ngabang

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Penulis: Miftahul Khair
Personel Polres Landak menindak sejumlah pelanggar lalu lintas dalam Ops Patuh Kapuas 2026 di wilayah Ngabang pada Sabtu (7/11) pagi. (HUMAS POLRES LANDAK)
Personel Polres Landak menindak sejumlah pelanggar lalu lintas dalam Ops Patuh Kapuas 2026 di wilayah Ngabang pada Sabtu (7/11) pagi. (HUMAS POLRES LANDAK)

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PONTIANAK POST – Memasuki hari ke-13 pelaksanaan Operasi Patuh Kapuas 2026, jajaran Polres Landak semakin intensif menertibkan para pengguna jalan raya. Langkah kepolisian ini tidak sekadar berfokus pada pemberian sanksi tegas, melainkan juga mengedepankan edukasi persuasif demi menekan angka kecelakaan di wilayah tersebut.

Penertiban lalu lintas yang digawangi oleh aparat penegak hukum ini dipusatkan di kawasan Jalan Raya Km 3, Kecamatan Ngabang, pada Sabtu (7/11) pagi. Sejak pukul 08.30 WIB, petugas berseragam cokelat tampak bersiaga memantau kelengkapan berkendara dari roda dua maupun roda empat yang melintas di wilayah hukum Polres Landak.

Di sela-sela pemantauan kendaraan, aparat tidak lupa menebar pesona humanisnya dengan membagikan stiker serta selebaran edukasi keselamatan kepada warga. Aksi simpatik ini dilakukan guna menumbuhkan kesadaran kolektif agar para pengendara senantiasa menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama di jalan raya.

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Mewakili Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, Kasat Lantas Polres Landak IPTU Risandiy Indra Waspada menjelaskan esensi strategis dari penertiban tersebut. Ia menuturkan bahwa agenda Operasi Patuh Kapuas 2026 dirancang khusus untuk memupuk kedisiplinan dan membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

"Operasi Patuh Kapuas 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan edukasi dan pendekatan humanis kepada masyarakat. Kami mengajak seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar," ungkapnya.

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Terkait hasil evaluasi lapangan pada hari ke-13 ini, polisi sukses menjaring sedikitnya 35 pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh warga. Rincian penindakan hukum tersebut meliputi 30 sanksi teguran lisan, 3 sanksi tilang manual, serta 2 penindakan inovatif melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Selain memberikan surat tilang kepada pemotor nakal, petugas juga terpaksa mengamankan tiga unit knalpot brong bising sebagai barang bukti karena tak sesuai standar kelayakan jalan. Seluruh rangkaian pengawasan ketat ini melibatkan 25 personel andal yang diterjunkan secara masif selama 14 hari penuh, terhitung sejak 26 Oktober hingga 8 November 2026.

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Pihak Polres Landak menyayangkan masih tingginya angka pemakaian knalpot bising yang kerap merampas hak kenyamanan publik. Melalui pendekatan preventif, edukatif, serta represif ini, Polri berharap kesadaran warga menggunakan helm SNI dan sabuk pengaman makin meningkat guna mewujudkan Kamseltibcarlantas yang kondusif di Bumi Intan.

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Editor : Miftahul Khair
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