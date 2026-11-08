Niat Hati Jaga Kerabat Sakit, Pria Ini Meninggal Mendadak Saat Sarapan di Depan RSUD Landak

PONTIANAK POST – Nasib nahas menimpa seorang pria tanpa identitas yang mendadak meregang nyawa usai menyantap sarapan di sebuah rumah makan di Ngabang, Minggu (8/11) pagi. Insiden mengejutkan ini langsung direspons cepat oleh jajaran Polres Landak untuk mengamankan lokasi dan mengevakuasi korban ke rumah sakit.

Peristiwa tragis ini bermula di Rumah Makan Al Rizqi, Dusun Dengoan, Desa Tebedak, yang berlokasi tepat di depan RSUD Landak. Berdasarkan keterangan saksi mata, korban awalnya datang seorang diri mengendarai sepeda motor sekitar pukul 07.00 WIB untuk memesan makanan.

Setelah selesai menghabiskan hidangannya, korban tampak duduk bersantai sembari asyik memainkan telepon genggam miliknya. "Namun tak berselang lama, saksi terkejut mendengar suara gawai terjatuh dan melihat korban sudah dalam kondisi kejang-kejang hebat di tempat duduknya," ungkap Kasat Reskrim Polres Landak AKP Kuswiyanto di Ngabang.

Warga yang panik bergegas meminta bantuan petugas keamanan RSUD Landak, hingga akhirnya tim medis tiba di lokasi pada pukul 07.15 WIB. Sayangnya, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan klinis secara saksama, pria malang tersebut dinyatakan telah meninggal dunia di tempat kejadian.

Informasi darurat ini segera diteruskan ke pihak kepolisian melalui Call Center 110 pada pukul 07.30 WIB. Merespons aduan tersebut, Pamapta II SPKT Polres Landak yang dipimpin IPDA Ishak bersama personel piket fungsi langsung meluncur dan tiba di lokasi pada pukul 08.05 WIB guna mensterilkan tempat kejadian perkara (TKP).

Advertisement Menjelang pukul 08.50 WIB, Kasat Reskrim AKP Kuswiyanto bersama KBO Satreskrim IPTU Modetus Edi Damianus tiba untuk memimpin jalannya olah TKP. Petugas dengan teliti mendata barang bawaan korban serta mengambil sampel sisa makanan untuk kepentingan penyelidikan medis lebih lanjut.

Titik terang mengenai latar belakang korban baru terungkap ketika seorang pria bernama Anus Adri mendatangi lokasi pada pukul 09.04 WIB. Pria yang mengaku sebagai adik ipar korban ini menjelaskan bahwa almarhum sejatinya tengah menjaga kerabat yang sakit di RSUD Landak, dan pamit keluar sejenak untuk membeli kecap serta air mineral.