Resmikan PKBM Marabayatn Raya, Bupati Karolin Dorong Gerbang Asa Tekan Angka Putus Sekolah

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak terus mematangkan strategi untuk menekan angka putus sekolah di wilayahnya, terutama pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Komitmen tak kenal lelah ini diwujudkan lewat peresmian Tempat Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Marabayatn Raya di Desa Sidas, Kecamatan Sengah Temila, pada Sabtu (7/11).

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyoroti tren positif pada indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) warganya yang perlahan mulai menanjak naik. Tercatat capaian RLS meningkat dari 7,24 tahun pada 2023 menjadi 7,46 tahun pada 2024, dan diproyeksikan akan mampu menembus angka 7,76 tahun pada 2025 mendatang.

Meski grafiknya positif, Karolin menilai capaian tersebut belumlah ideal lantaran masih banyak anak-anak yang terpaksa harus berhenti menuntut ilmu di pertengahan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). "Kalau kita baca, titik yang paling penting itu ada di SMP, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu para kepala sekolah SMP, tolong memberikan atensi dan perhatian jika ada anak-anak yang tidak dapat melanjutkan," ujar Karolin di Desa Sidas, Sabtu.

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Sang bupati lantas mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk proaktif membangun atmosfer yang ramah bagi para pelajar di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Ketenangan ekosistem lingkungan dinilai sangat krusial, terlebih saat masa ujian sekolah tiba agar anak-anak dapat berkonsentrasi secara maksimal.

Penekanan mengenai komitmen menjaga iklim belajar ini kembali disampaikan Karolin agar tak ada lagi aktivitas warga yang mengganggu fokus pendidikan anak-anak. "Pada waktunya anak-anak ulangan, ujian, kita kurangi kegiatan yang tidak produktif dan tidak mendukung suasana anak sekolah. Saya minta kesadaran kita bersama bagaimana agar kita menciptakan lingkungan masyarakat yang mendukung dunia pendidikan," kata Karolin.

Advertisement Sebagai instrumen pendukung yang terpadu, Pemkab Landak turut menggulirkan sebuah inisiatif luar biasa bernama program Gerbang Asa (Gerakan Bangkit Anak Putus Sekolah). Inovasi lintas instansi ini beroperasi dengan metode jemput bola hingga ke pelosok desa demi merangkul kembali generasi muda yang sempat meninggalkan bangku sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Samsul Bahri, menerangkan bahwa kehadiran fasilitas pendidikan alternatif ini berpedoman kuat pada regulasi sistem pendidikan nasional. "Hadirnya PKBM Marabayan Raya bertujuan memberikan akses dan layanan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi masyarakat yang putus sekolah, belum pernah bersekolah, atau tidak dapat mengikuti pendidikan formal," ungkap Samsul Bahri.

Hingga kini, lembaga pendidikan nonformal yang dikomandoi oleh Megawati tersebut telah menampung sebanyak 152 warga belajar dari ragam jenjang usia dengan sokongan para tutor andal. Mayoritas peserta merupakan masyarakat dewasa berusia 25 tahun ke atas yang berjumlah 80 orang, sementara 72 sisanya adalah kalangan generasi muda dalam rentang usia 7 hingga 24 tahun.

Kehadiran institusi ini diyakini bakal mengakselerasi roda penuntasan buta aksara sekaligus menjadi jembatan pemerataan ilmu di Kabupaten Landak. "Langkah ini sekaligus mendukung sinergitas dengan program Gerbang Asa dalam mendata dan mendampingi anak putus sekolah, memperluas akses pemerataan pendidikan, serta menurunkan angka buta aksara dan putus sekolah di Kabupaten Landak," tutur Samsul.

Momen peresmian ini turut dimanfaatkan Karolin untuk memompa semangat peserta didik agar tak ragu mengejar paket kesetaraan meski tak lagi berusia muda. Di sisi lain, ia melontarkan peringatan keras kepada pihak pengelola PKBM agar menjauhi praktik instan memperjualbelikan dokumen kelulusan.