Porprov XIV Kalbar 2026: Taekwondo Landak Sabet Emas, Karolin Siapkan Evaluasi Jangka Panjang

PONTIANAK POST – Kontingen olahraga Kabupaten Landak kembali menorehkan prestasi gemilang di arena Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat tahun 2026. Kali ini, pundi-pundi medali bagi Bumi Intan sukses disumbangkan oleh para petarung andal dari cabang olahraga taekwondo yang berlaga di Kota Pontianak.

Torehan prestasi puncak sukses diukir oleh Edy Sunardi yang tampil perkasa dan berhasil menyabet medali emas pada kelas under 87 kilogram. Menyusul kesuksesan tersebut, Rizky Mulyadin turut unjuk gigi dengan membawa pulang medali perak setelah bertarung sengit di kelas under 68 Kg putra.

Tak mau ketinggalan, kepingan medali perunggu juga sukses diamankan oleh Rizky Prahamdika yang bertarung gigih di kelas under 54 kilogram serta Muhammad Rizky Mauludy di kelas over 87 Kg putra. Prestasi membanggakan ini makin lengkap berkat penampilan apik srikandi taekwondo Landak, yakni Nadiyah Puteri, Tifany Saputri, dan Zivie Novriska Bintang, yang berhasil merengkuh perunggu pada kategori Poomsae Beregu Putri.

Keberhasilan para duta olahraga ini langsung mendapat sambutan hangat dari Ketua KONI Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa. Ia melontarkan rasa bangganya atas determinasi tinggi yang ditunjukkan para pahlawan olahraga dari daerahnya. "Atas perolehan medali emas, perunggu dan perak di cabor taekwondo, saya sangat mengapresiasi perjuangan para atlet yang bertanding, baik di cabor taekwondo maupun cabor lainnya," ujar Bupati Karolin di Ngabang Sabtu (7/11).

Lebih jauh, Karolin memandang bahwa panen medali di ajang Porprov XIV ini bukan sekadar eforia kemenangan yang cepat berlalu. Seluruh hasil pertandingan ini justru akan direkam sebagai catatan krusial untuk mengevaluasi peta jalan program kerja keolahragaan daerah. "Seperti yang saya sampaikan saat pelepasan kontingen Landak pada Jumat (6/11/26) kemarin, ajang Porprov XIV Kalbar tahun ini menjadi bahan evaluasi kita dalam jangka panjang," jelas Karolin yang juga merupakan Bupati Landak tersebut.