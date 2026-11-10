Buka Pendidikan Kesetaraan WBP Rutan Landak, Bupati Karolin: Keluar dari Sini Bawa Ijazah

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak kembali membuat terobosan inklusif di bidang pendidikan dengan menyasar kelompok marjinal. Kali ini, sebuah program pendidikan kesetaraan resmi digulirkan bagi para warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang tengah mendekam di balik jeruji Rutan Kelas IIB Landak, Kalimantan Barat.

Langkah progresif ini menjadi bukti konkret bahwa hilangnya kemerdekaan fisik tidak lantas merampas hak pendidikan seorang warga negara. Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menegaskan bahwa stempel narapidana sama sekali bukan alasan untuk berhenti menimba ilmu dan memperbaiki diri.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama bahwa hak atas pendidikan tidak boleh terhenti karena seseorang sedang menjalani proses hukum," kata Karolin saat meresmikan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Rutan Kelas IIB Landak, beberapa waktu lalu.

Kebijakan mulia ini sejalan dengan roh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mewajibkan adanya pembinaan kepribadian bagi para pesakitan. Karolin memandang bahwa selembar ijazah kelak akan menjadi senjata ampuh bagi para tahanan saat tiba waktunya untuk kembali merajut asa di tengah masyarakat luas.

"Pendidikan bagi warga binaan bukan sekadar pemenuhan hak administratif, melainkan bekal nyata untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan lebih siap, lebih percaya diri, dan mampu menata kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pembinaannya," ujar Bupati Karolin.

Advertisement Inisiatif di dalam tembok penjara ini sejatinya terintegrasi secara utuh dengan program unggulan daerah bertajuk Gerbang Asa (Gerakan Bersama Anak Sekolah dan Anak Putus Sekolah) yang telah mengudara sejak pertengahan Juni 2026. Lewat skema ini, Pemkab Landak aktif menyisir data masyarakat putus sekolah secara proaktif, mulai dari pelosok desa hingga ke bilik-bilik lembaga pemasyarakatan.

"Ini adalah bagian dari program Gerbang Asa ya, bagaimana kita menuntaskan buta aksara di Kabupaten Landak dan meningkatkan lama sekolah juga untuk peningkatan indikator pendidikan di Kabupaten Landak," tutur Bupati Landak.

Guna memuluskan operasional belajar mengajar di Rutan Kelas IIB Landak, pemerintah daerah merangkul dua lembaga mumpuni, yakni PKBM Marabayan Raya dan PKBM Harapan Baru. Berdasarkan data terkini, tercatat ada 23 WBP yang resmi terdaftar di jalur kesetaraan, meliputi 7 peserta Paket A (setara SD), 8 peserta Paket B (setara SMP), dan 8 peserta Paket C (setara SMA).

Fakta di lapangan menunjukkan tingginya antusiasme penghuni rutan, di mana 49 warga binaan yang telah berusia di atas 25 tahun turut mendaftarkan diri. Semangat membara dari kalangan dewasa ini sukses memantik apresiasi khusus dari sang kepala daerah saat prosesi peresmian berlangsung.

"Ada 49 orang di atas usia 25 tahun masih punya semangat untuk terus belajar. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, tolong dijaga semangatnya. Keluar dari sini bisa bawa ijazah, luar biasa ya," ucap Karolin.