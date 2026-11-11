Gandeng Pokdarkamtibmas dan Kades, Kapolres Landak Sosialisasikan KUHP Baru dan Restorative Justice

PONTIANAK POST – Upaya masif untuk mendongkrak kesadaran hukum masyarakat dan merawat keamanan serta ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) terus digencarkan oleh jajaran kepolisian. Komitmen ini dibuktikan oleh Kapolres Landak, AKBP Devi Ariantari, yang memimpin langsung forum tatap muka bersama deretan kepala desa, Pokdarkamtibmas, dan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Landak.

Agenda strategis yang menyoroti sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, KUHAP baru, dan mekanisme Restorative Justice ini dihelat di Ruang BKPM Polres Landak pada Rabu (11/11).

Pertemuan lintas elemen ini turut dihadiri oleh Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, Kasat Reskrim AKP Kuswiyanto, Kasikum AIPDA Ulusianus, Ketua KBPP Polri Kabupaten Landak Daniel D. Seran, dan Ketua Pokdarkamtibmas Kabupaten Landak Mastoto. Tampak hadir pula tiga pemimpin desa, yakni Kepala Desa Hilir Tengah Donatus Budianto, Kepala Desa Raja Zulkarnaen, serta Kepala Desa Mungguk Mulyadi.

Dalam forum tersebut, AKBP Devi Ariantari menggarisbawahi bahwa pemberlakuan regulasi anyar ini merupakan tonggak sejarah bagi sistem peradilan di Tanah Air. Ia menjelaskan bahwa sejak 2 Januari 2026, Indonesia telah resmi meninggalkan bayang-bayang hukum warisan kolonial menuju sistem hukum modern yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal.

Perubahan mendasar tersebut diwujudkan melalui pengesahan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta KUHAP baru yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Salah satu lompatan terbesar dalam regulasi baru ini adalah pergeseran paradigma penanganan perkara pidana yang kini lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Advertisement Penegakan hukum masa kini tidak lagi melulu berorientasi pada pemberian sanksi kurungan, melainkan berfokus pada pemulihan keadaan serta pertanggungjawaban utuh pelaku terhadap korbannya. "Melalui pendekatan Restorative Justice, penyelesaian perkara dapat melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat untuk mencari solusi yang adil, memulihkan keadaan, dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu," jelas Kapolres.

Meski menawarkan jalan damai yang humanis, Kapolres memberikan peringatan tegas bahwa mekanisme ini memiliki batasan dan persyaratan hukum yang ketat. Ia mengingatkan bahwa tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan lewat jalur kekeluargaan, sehingga literasi publik sangat dibutuhkan guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang maupun kesalahpahaman di lapangan.

Di sinilah peran krusial dari organisasi kemasyarakatan seperti Pokdarkamtibmas dan KBPP Polri sangat dibutuhkan sebagai kepanjangan tangan aparat kepolisian. Kedua mitra strategis Polri tersebut dituntut mampu meredam misinformasi sekaligus mengedukasi warga terkait penerapan sistem keadilan restoratif yang tepat sasaran.

Ekspektasi besar pun disematkan di pundak para peserta yang hadir agar mereka mampu menerjemahkan bahasa hukum menjadi bahasa keseharian warga. "Saya mengajak seluruh keluarga besar dan mitra Polri untuk menjadi duta informasi yang baik. Sosialisasikan perubahan hukum ini kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, serta ikut menjaga agar penerapan Restorative Justice tetap mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan korban," ungkap AKBP Devi Ariantari.

Rangkaian kegiatan sosialisasi ini kemudian diperdalam melalui sesi pemaparan teknis dari Seksi Hukum (Sikum) dan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Landak. Suasana forum semakin hidup tatkala para peserta diberikan ruang interaktif untuk menyampaikan sejumlah pertanyaan kritis terkait dinamika penegakan hukum di wilayah mereka masing-masing.