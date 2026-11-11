Sepele, Dipicu Cekcok Ponsel Hilang, Pria Tusuk Warga di Landak

PONTIANAK POST – Persoalan kehilangan telepon genggam berujung aksi penusukan di Dusun Pelanjau, Desa Saham, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. Seorang pria berinisial R diduga menusuk korban menggunakan pisau saat korban sedang menggelar acara keluarga di rumahnya, Selasa (10/12) malam.

Polisi bergerak cepat mengungkap kasus tersebut. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, jajaran Polsek Sengah Temila berhasil mengamankan R untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Landak.

Advertisement Berdasarkan keterangan awal yang disampaikan kepada penyidik, peristiwa itu diduga berawal dari kehilangan telepon genggam milik R sekitar tiga minggu sebelumnya. R mengaku mendapat informasi bahwa ponsel tersebut diduga telah dibeli oleh korban.

Berbekal informasi itu, R kemudian mendatangi korban untuk menanyakan keberadaan telepon genggam tersebut. Namun, pertemuan keduanya justru berujung perselisihan.

Korban disebut tidak terima dituduh membeli ponsel milik R. Dalam situasi yang memanas, korban diduga mengancam R menggunakan tombak nibung. Setelah kejadian tersebut, R mengaku pulang.

Advertisement Meski sempat berakhir, persoalan itu diduga masih menyisakan ketegangan di antara keduanya.

Pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 WIB, korban diketahui sedang menggelar acara keluarga di kediamannya. Tanpa diduga, R muncul di depan pintu rumah korban.

Di lokasi tersebut, R diduga langsung menyerang korban menggunakan pisau hingga menyebabkan korban mengalami luka. Peristiwa itu sontak menimbulkan kepanikan di lingkungan keluarga korban.

Menerima laporan kejadian tersebut, jajaran Polsek Sengah Temila langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Upaya kepolisian membuahkan hasil. Dalam waktu kurang dari 24 jam, R berhasil diamankan.