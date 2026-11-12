TMMD ke-130 Kodim 1210/Landak Tuntas, Rumah Warga hingga Infrastruktur Desa Berhasil Dibangun

PONTIANAK POST – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-130 Kodim 1210/Landak berhasil menuntaskan sejumlah sasaran pembangunan fisik dan nonfisik di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat pada Kamis (12/11). Program ini menjadi salah satu upaya TNI dalam mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan.

Advertisement Mengusung tema “Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”, pelaksanaan TMMD kali ini menyasar berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan rumah warga, penyediaan air bersih hingga peningkatan infrastruktur lingkungan.

Sejumlah sasaran fisik yang berhasil diselesaikan di antaranya rehabilitasi lima unit rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan lima unit sumur bor dan lima unit sarana mandi, cuci, kakus (MCK).

Advertisement Selain itu, Satgas TMMD juga menuntaskan normalisasi Sungai Lada sepanjang 2.000 meter, pengembangan lahan ketahanan pangan seluas satu hektare, serta penanaman sebanyak 200 bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Penutupan TMMD ke-130 dilaksanakan langsung oleh Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Novi Rubasi Sugito, di Desa Amboyo. Kedatangan Pangdam disambut dengan tarian tradisional dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Landak, tokoh masyarakat serta warga setempat.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Pangdam turut meninjau pelayanan pengobatan gratis di Desa Amboyo Selatan. Ia juga melihat langsung hasil normalisasi Sungai Lada serta rehabilitasi rumah tidak layak huni yang menjadi salah satu sasaran utama program TMMD.

Kehadiran Pangdam bersama Bupati Landak di tengah masyarakat disambut antusias warga. Sejumlah penerima manfaat tampak bahagia saat rumah mereka dikunjungi langsung oleh kedua pimpinan tersebut.

Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Novi Rubasi Sugito mengatakan, program TMMD merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan.

“Program TMMD merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat. Kami berharap seluruh hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari terbangunnya kebersamaan dan semangat gotong royong antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.