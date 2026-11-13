Panen Medali di Porprov XIV Kalbar 2026, Tarung Derajat Landak Sukses Borong 3 Emas

PONTIANAK POST – Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh Kontingen Kabupaten Landak pada ajang Porprov XIV Kalbar 2026 yang digelar di Kota Pontianak. Kali ini, para pahlawan olahraga kebanggaan daerah dari cabang olahraga (cabor) Tarung Derajat sukses menunjukkan keperkasaan mereka dengan menyumbangkan belasan medali.

Berdasarkan hasil pertandingan terbaru, para petarung putra dan putri asal Kabupaten Landak tersebut berhasil memborong total 13 keping medali. Rincian perolehan medali membanggakan tersebut mencakup 3 medali emas, 3 medali perak, dan 7 medali perunggu yang diraih dari berbagai kelas tarung maupun seni gerak.

Menanggapi panen medali tersebut, Ketua KONI Kabupaten Landak yang juga menjabat sebagai Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Jumat (13/11/2026), ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah manis dari kerja keras dan disiplin seluruh kontingen selama masa pemusatan latihan.

Tokoh perempuan inspiratif ini juga mengingatkan agar para atlet tetap membumi dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas saat berada di arena. "Kita apresiasi perjuangan para atlet yang berlaga di Porprov XIV Kalbar Tahun 2026, kalah menang dalam pertandingan itu hal yang biasa, yang terpenting selalu junjung kejujuran, sportivitas serta jaga nama baik Kabupaten Landak," ucap Bupati Karolin.

Lebih jauh, Karolin memproyeksikan bahwa seluruh hasil pertandingan pada multievent olahraga terbesar se-Kalimantan Barat ini akan dijadikan sebagai tolok ukur pembinaan. Evaluasi menyeluruh ini sangat krusial untuk mematangkan program kerja KONI Kabupaten Landak dalam mencetak atlet-atlet potensial di masa mendatang.

Advertisement Ia pun menaruh atensi khusus pada kondisi fisik para atlet yang saat ini tengah berjuang keras mengharumkan nama daerah. "Di KONI kita target program kerja jangka panjang, perolehan medali di Porprov XIV Kalbar akan menjadi evaluasi kita kedepannya. Untuk para atlet baik yang masih bertanding maupun yang sudah bertanding, pesan saya jaga kesehatan dan jaga nama baik Kabupaten Landak," pungkas Karolin.

Berikut adalah rincian perolehan medali atlet Tarung Derajat (Kodrat) Kabupaten Landak pada ajang Porprov XIV Kalimantan Barat Tahun 2026:

Medali Emas (3 Medali)

Rafli Fahlevi Noro Aji Saputra Rahmad Dani Ramadhan

Medali Perak (3 Medali)

Reza Fatwa Sudiman Haryatna Almira Rasya (Putri)

Medali Perunggu (7 Medali)