Gerebek Kontrakan di Ngabang, Polres Landak Ringkus 4 Terduga Pengedar dan Sita 46 Gram Sabu

PONTIANAK POST – Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Landak kembali mencatatkan keberhasilan besar dalam memberantas jaringan peredaran barang haram. Berbekal informasi akurat dari warga, aparat kepolisian sukses membongkar praktik gelap peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi di kawasan Dusun Tebing Tinggi, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, pada Kamis (12/11) pagi sekitar pukul 08.30 WIB.

Dalam operasi penggerebekan yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Landak tersebut, petugas berhasil mengamankan empat orang terduga pelaku yang masing-masing berinisial S, ND, MWL, dan T. Penindakan tegas aparat ini difokuskan pada sebuah rumah kontrakan milik tersangka S yang selama ini diduga kuat kerap dijadikan sebagai sarang transaksi narkoba.

Menyadari kedatangan aparat penegak hukum, keempat terduga pelaku yang tengah berada di dalam rumah tersebut sempat berusaha mengambil langkah seribu untuk melarikan diri. Namun, berkat kesigapan personel kepolisian yang telah mengepung rapat lokasi kejadian, upaya pelarian para tersangka berhasil digagalkan dengan cepat.

Sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku, petugas langsung memanggil perangkat desa dan Ketua RT setempat untuk turut menyaksikan jalannya proses penggeledahan badan, pakaian, hingga seluruh sudut ruangan kontrakan. Dari hasil penyisiran yang transparan tersebut, polisi sukses menyita barang bukti berupa sabu seberat 46,47 gram serta 10 butir pil ekstasi dengan bobot mencapai 3,96 gram yang berada dalam penguasaan para terduga pelaku.

Mewakili Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, Kasat Resnarkoba Polres Landak IPTU Yulianus Van Chanel TK menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan wujud nyata komitmen institusinya dalam menyukseskan Operasi Sarang Narkoba (OSN) yang dihelat secara serentak.

Advertisement Ia pun melontarkan apresiasi setinggi-tingginya kepada warga masyarakat yang berani bersuara dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. "Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas peran masyarakat yang telah memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Tanpa dukungan masyarakat, pengungkapan kasus seperti ini tentu akan lebih sulit dilakukan," ujarnya.

Perwira balok dua ini menegaskan bahwa jajarannya tidak akan pernah mengendurkan tensi dalam memburu para perusak masa depan bangsa hingga ke akar-akarnya.

"Polres Landak tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar tetap aman dan terbebas dari bahaya narkoba," tegasnya.