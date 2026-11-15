Daftar Paling Akhir, Landak Sabet Juara Umum IBCA MMA Porprov XIV Kalbar 2026: Borong 18 Medali!

PONTIANAK POST – Kejutan luar biasa ditorehkan oleh Kontingen Kabupaten Landak dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Di bawah komando langsung Bupati Landak sekaligus Ketua KONI Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa, kontingen ini sukses keluar sebagai juara umum pada cabang olahraga Indonesia Beladiri Campuran Amatir (IBCA) Mixed Martial Arts (MMA).

Prestasi membanggakan tersebut disaksikan secara langsung oleh Karolin Margret Natasa yang hadir di lokasi pertandingan untuk memberikan dukungan penuh kepada para atlet. Prosesi penyerahan medali yang meriah ini dilangsungkan di kawasan Mega Mall, Kota Pontianak, pada Minggu (15/11) siang.

Berdasarkan catatan rekapitulasi akhir, dari total 20 atlet yang diterjunkan untuk bertarung menghadapi sembilan kabupaten/kota lainnya, kontingen Kabupaten Landak berhasil memborong total 18 medali bergengsi. Perolehan fantastis tersebut mencakup enam medali emas, delapan medali perak, dan empat medali perunggu.

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Menanggapi kemenangan gemilang tersebut, Karolin Margret Natasa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara. Apresiasi tersebut khususnya ditujukan kepada pihak BJA maupun KONI Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan ruang kompetisi yang adil bagi para atletnya.

Dalam keterangannya di sela-sela acara, bupati perempuan berprestasi ini mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian para atlet di arena tanding. "Puji Tuhan, pada hari ini mudah-mudahan atlet-atlet kami bisa menorehkan prestasi yang cukup baik," kata Bupati Karolin.

Advertisement Di balik kesuksesan besar tersebut, Karolin menceritakan bahwa perjalanan kontingen Kabupaten Landak sempat diwarnai oleh kendala administrasi kepengurusan yang cukup melelahkan. Kendati demikian, berbagai hambatan birokrasi tersebut berhasil diatasi dengan sigap sehingga proses pendaftaran kontingen dapat diselesaikan tepat menjelang batas akhir penutupan.

Ia pun secara khusus menghargai fleksibilitas pihak panitia penyelenggara yang tetap membuka pintu dan memberi ruang bagi Kabupaten Landak untuk berlaga, meskipun pendaftaran dilakukan pada detik-detik terakhir. Kebijakan akomodatif ini terbukti berbuah manis dengan lahirnya para juara baru dari Bumi Landak.

Bagi Karolin, raihan 18 medali bergengsi ini dipandang sebagai momentum dan modal positif untuk mendesain IBCA MMA sebagai salah satu cabang olahraga unggulan di Kabupaten Landak. Terlebih lagi, mayoritas atlet yang diturunkan dalam kejuaraan ini masih berusia sangat belasan tahun dan berstatus sebagai pelajar sekolah menengah atas (SMA).

Potensi usia muda ini menjadi aset jangka panjang yang sangat berharga untuk masa depan dunia olahraga daerah. "Kami berharap ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di Kabupaten Landak karena atlet-atlet kami ternyata masih sangat muda. Usianya belasan, anak-anak SMA yang ke depan mudah-mudahan masih bisa dibina," ujarnya.

Mengingat usia para atlet yang masih belia, Karolin menilai bahwa prospek pembinaan berjenjang dan berkelanjutan terbuka sangat lebar ke depan. Ia lantas menitipkan harapan kepada jajaran pengurus IBCA MMA Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Rajak Sulaiman agar senantiasa memberikan dukungan penuh, sehingga para atlet muda Landak dapat terus mengasah taji hingga menembus level prestasi nasional maupun internasional.