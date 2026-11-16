Kedepankan Edukasi Humanis, Polres Landak Resmi Mulai Operasi Zebra Kapuas 2026 Selama 14 Hari

PONTIANAK POST – Kepolisian Resor (Polres) Landak resmi memulai operasi penertiban lalu lintas dengan menggelar Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Kewilayahan Zebra Kapuas 2026 di halaman Mapolres Landak, Senin (16/11). Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya pengawasan terpadu guna memastikan kesiapan seluruh elemen pengamanan di wilayah hukum Kabupaten Landak.

Apel kesiapan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Landak, Kompol Syaiful Bahri, dan diikuti oleh jajaran personel Polres Landak beserta sejumlah instansi terkait. Agenda ini dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum terjun langsung ke lapangan.

Wakapolres Landak mengingatkan bahwa sektor lalu lintas merupakan salah satu urat nadi utama perputaran perekonomian dan aktivitas harian masyarakat. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas harus dipandang sebagai tanggung jawab kolektif seluruh elemen.

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Menilik data evaluasi pelaksanaan Operasi Zebra tahun 2025 lalu di wilayah hukum Polres Landak, tercatat adanya 571 pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengendara. Kendati demikian, angka kecelakaan lalu lintas pada periode tersebut sukses ditekan hingga tercatat nihil. Catatan statistik ini kini dijadikan sebagai bahan evaluasi krusial bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendongkrak kesadaran serta kepatuhan warga saat berkendara.

Pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026 dijadwalkan berlangsung selama 14 hari penuh, terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 November 2026. Operasi terpusat ini mengusung tema besar "Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan."

Advertisement Dalam operasionalisasinya di lapangan, Polres Landak menerjunkan sebanyak 25 personel pilihan dengan mengedepankan pola kegiatan preemtif dan preventif yang bersifat edukatif, persuasif, serta humanis.

Langkah antisipatif ini juga sengaja digelar menjelang momentum perayaan Natal 2026, mengingat tingginya potensi lonjakan mobilitas masyarakat di jalan raya. Melalui pendekatan ini, kepolisian berharap tingkat kepatuhan pengguna jalan semakin meningkat sehingga risiko fatalitas kecelakaan dapat diminimalisir sejak dini.

Sementara itu, Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, dalam keterangannya menegaskan bahwa Operasi Zebra Kapuas 2026 merupakan langkah strategis kepolisian dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sekaligus menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Ia memastikan bahwa giat ini tidak semata-mata berorientasi pada penindakan hukum, melainkan jauh lebih mengutamakan edukasi dan pendekatan humanis kepada masyarakat.

Orang nomor satu di jajaran Polres Landak itu pun mengajak segenap lapisan warga untuk turut menyukseskan gerakan keselamatan berkendara ini. "Melalui Operasi Zebra Kapuas 2026, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Landak untuk lebih disiplin dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Keselamatan di jalan raya merupakan kebutuhan bersama, bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga seluruh pengguna jalan," ungkap AKBP Devi Ariantari.

Di sisi lain, Kapolres turut memberikan penekanan keras kepada seluruh personel yang terlibat agar senantiasa menjalankan tugas secara profesional, penuh tanggung jawab, serta berpedoman teguh pada standar operasional prosedur yang berlaku. Para petugas di lapangan diinstruksikan untuk menyampaikan edukasi dengan bahasa yang santun dan memberikan teguran secara humanis, namun tetap bersikap tegas serta konsisten dalam menegakkan aturan lalu lintas.