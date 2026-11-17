PONTIANAK POST – Universitas Terbuka (UT) Pontianak melalui Sentra Layanan Universitas Terbuka (SALUT) Landak membuka peluang emas bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ingin meningkatkan kualifikasi akademiknya.

Kesempatan tersebut menyasar khususnya para lulusan pendidikan Bintara dan Perwira agar dapat melanjutkan studi ke jenjang Sarjana (S1) Hukum melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Peluang strategis ini dipaparkan secara langsung dalam kegiatan sosialisasi dan promosi (Sosprom) UT Pontianak yang berlangsung di Mapolres Landak pada Senin (16/11).

Kabag SDM Polres Landak AKP Teguh Pambudi, mengatakan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) personel Polri melalui jalur pendidikan tinggi. Menurutnya, menempuh bangku perkuliahan bukan sekadar upaya mengejar gelar akademik semata, melainkan juga menjadi investasi jangka panjang dalam memperkuat kapasitas, wawasan, serta profesionalisme anggota Polri sebagai bekal pengembangan karier.

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Ia pun mendorong seluruh personel di jajaran Polres Landak untuk memanfaatkan momentum kerja sama pendidikan ini sebaik mungkin. "Jangan hanya melihat pendidikan untuk menambah ilmu dan memperoleh gelar. Lebih dari itu, pendidikan tinggi juga akan memberikan manfaat bagi pengembangan kompetensi dan karier anggota," ujar Teguh Pambudi seraya memotivasi personel Polres Landak.

Sementara itu, Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Alumni UT Pontianak, Dr. Einstivina Nuryandani, menjelaskan bahwa program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan mekanisme pengakuan resmi terhadap capaian pembelajaran seseorang. Capaian tersebut dapat berasal dari pendidikan formal, pelatihan kedinasan, maupun pengalaman kerja yang relevan untuk kemudian dikonversi menjadi satuan kredit semester (SKS).

Advertisement Melalui skema konversi tersebut, riwayat pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh oleh anggota Polri, termasuk pendidikan pembentukan Bintara, berpeluang besar diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran dalam program studi yang relevan. Dengan mekanisme ini, para anggota kepolisian yang mendaftar sebagai mahasiswa tidak perlu lagi mengulang seluruh proses perkuliahan dari titik nol.

Perempuan yang akrab disapa Vina itu menegaskan bahwa efisiensi waktu tempuh studi menjadi salah satu keunggulan utama dari jalur ini. "Melalui program RPL, pendidikan Bintara yang pernah diikuti anggota Polri dapat direkognisi atau dikonversi ke dalam sejumlah mata kuliah sesuai hasil penilaian. Ini menjadi peluang untuk melanjutkan pendidikan S1 Hukum dengan masa studi yang lebih efisien," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Vina juga meluruskan persepsi keliru yang kerap beredar di tengah masyarakat mengenai status kelembagaan kampusnya. Ia menegaskan secara lugas bahwa Universitas Terbuka merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), bukan perguruan tinggi swasta sebagaimana masih sering disalahpahami oleh sebagian kalangan.

Melengkapi paparan akademik tersebut, Hery Firhad Reynaldi, S.E., turut mengulas secara rinci sistem pembelajaran, mekanisme perkuliahan, serta berbagai kemudahan akses yang ditawarkan oleh UT. Menurutnya, sistem pendidikan jarak jauh yang diusung UT memberikan fleksibilitas tinggi bagi mahasiswa yang memiliki kesibukan pekerjaan padat, termasuk para anggota Polri dengan jadwal tugas operasional yang sangat dinamis.

Melalui metode Tutorial Online (Tuton), setiap mahasiswa dapat mengakses bahan ajar dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran secara daring tanpa harus meninggalkan tugas kedinasan di lapangan. Selain itu, pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) juga dirancang adaptif dengan menyediakan beberapa pilihan skema layanan sesuai ketentuan akademik UT.