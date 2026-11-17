PONTIANAK POST – Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Landak terus menggencarkan penertiban lalu lintas memasuki hari kedua pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026. Pada giat kali ini, petugas di lapangan memfokuskan sasaran pemeriksaan terhadap para pengendara yang masih nekat memodifikasi kendaraan menggunakan knalpot tidak sesuai standar pabrik.

Operasi penertiban tersebut digelar pada Selasa (17/11) pagi mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai. Lokasi razia dipusatkan tepat di depan Poslantas, Jalan Pemuda Tungkul, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian memeriksa kelengkapan kendaraan secara teliti guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas). Berdasarkan rekapitulasi hasil kegiatan di hari kedua ini, Satlantas Polres Landak mencatat sebanyak dua unit kendaraan terpaksa dikenakan sanksi penindakan melalui mekanisme E-Tilang lantaran kedapatan memakai knalpot brong.

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Selain menjatuhkan sanksi tilang elektronik, petugas turut menyita dua buah knalpot brong sebagai barang bukti pelanggaran, sementara sanksi teguran tertulis tercatat nihil.

Pada kesempatan yang sama, polisi juga melaksanakan uji coba perangkat ETLE Handheld terhadap tujuh orang pengendara yang kedapatan melanggar aturan kasat mata, seperti tidak mengenakan helm maupun tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM).

Advertisement Kasat Lantas Polres Landak IPTU Risandiy Indra Waspada menegaskan bahwa rangkaian Operasi Zebra Kapuas 2026 merupakan ikhtiar kepolisian untuk mendongkrak kesadaran serta kedisiplinan masyarakat dalam berkendara.

Ia mengimbau seluruh pengguna jalan di wilayah Kabupaten Landak agar senantiasa mematuhi rambu lalu lintas, mempertahankan spesifikasi kendaraan sesuai standar pabrikan, serta memprioritaskan keselamatan diri maupun orang lain.