PONTIANAK POST – Kontingen Kabupaten Landak terus menunjukkan performa impresif dan konsisten pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat Tahun 2026. Hingga Senin (16/11/2026), total perolehan sementara kontingen asal Bumi Intan tercatat telah mencapai hampir 20 medali dari berbagai cabang olahraga (cabor) yang diikuti.

Tambahan medali yang sangat signifikan datang dari arena cabor judo yang sukses memborong enam medali sekaligus pada babak final di GOR Bulutangkis Kota Pontianak. Dalam pertandingan sengit tersebut, para pejudo Landak berhasil mengamankan dua medali emas, dua medali perak, dan dua medali perunggu.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa, menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian para atlet. Ia mengaku sangat bangga karena torehan prestasi membanggakan tersebut berhasil diraih di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah.

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Kebanggaan tersebut diungkapkan langsung oleh orang nomor satu di Kabupaten Landak itu saat memantau perkembangan kontingennya. "Hari ini Landak terus menambah medali. Kita doakan untuk seluruh kontingen Kabupaten Landak di bidang cabor apa pun. Kami sangat senang dan berbangga karena kita ketahui kita berangkat dengan anggaran yang sangat minim akibat efisiensi, tetapi semangat para atlet ternyata tetap menyala," ujar bupati Karolin di Pontianak, Senin (16/11).

Secara khusus, Karolin mengapresiasi perjuangan para atlet judo yang telah mengharumkan nama Kabupaten Landak di tingkat provinsi. Pada nomor judo putra, Landak mendominasi dengan raihan dua emas, satu perak, dan satu perunggu, sedangkan judo putri menyumbangkan satu perak dan satu perunggu.

Advertisement Ia menilai keberhasilan di matras judo ini tidak datang secara instan, melainkan lahir dari tempaan latihan yang konsisten. "Saya sangat mengapresiasi keberhasilan para atlet judo yang telah berjuang maksimal di ajang Porprov XIV Kalbar ini. Prestasi yang dicapai hari ini merupakan buah dari kerja keras, disiplin latihan, dan semangat pantang menyerah para atlet saat berlaga di arena tanding," katanya yang juga Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Landak itu.

Selain menyoroti kesuksesan judo, Karolin juga mencermati perkembangan sejumlah cabor potensial lainnya, di antaranya panahan dan Mixed Martial Arts (MMA). Pada cabor panahan, kontingen Landak sebelumnya telah menyumbangkan medali emas dan memanen medali pada hari sebelumnya.

Kendati demikian, Karolin mengakui persaingan di beberapa nomor pertandingan panahan pada hari ini terasa lebih berat akibat keterbatasan sarana pendukung. "Untuk panahan, kemarin kita panen medali, tetapi untuk hari ini di beberapa nomor memang agak berat karena kita tidak memiliki peralatan yang cukup dan memadai. Oleh karena itu, saya berpesan kepada para atlet untuk tampil maksimal dengan kemampuan terbaik," tutur Karolin.

Menatap ke depan, ia memastikan bahwa seluruh hasil pertandingan pada Porprov XIV Kalbar 2026 akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Kabupaten Landak dan KONI setempat. Evaluasi tersebut termasuk upaya memetakan cabor unggulan baru seperti MMA agar pembinaannya semakin terarah.

Komitmen pembenahan pembinaan olahraga daerah tersebut ditegaskan Karolin sebagai prioritas pascapelaksanaan pekan olahraga. "Nanti hasil-hasilnya akan kita evaluasi dan selanjutnya kita juga akan menyusun perencanaan ke depan agar bisa lebih meningkat. Salah satu yang memiliki potensi ternyata dari cabang MMA. Ini juga harus mendapat perhatian khusus lagi dari kita agar atlet-atlet kita optimal dalam mencapai potensi," tegasnya.