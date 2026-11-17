LOKASI PETI: Alat dompeng ditemukan di aliran Sungai Ensiang, kawasan wisata Riam Sekujuk, Desa Jambu Tembawang, Kecamatan Air Besar, Landak. (POLRES LANDAK)





PONTIANAK POST – Kawasan wisata Riam Sekuju, Sungai Ensiang, Desa Jambu Tembawang, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, diduga menjadi lokasi aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Sejumlah alat dompeng dilaporkan beroperasi di sekitar aliran sungai hingga menyebabkan air yang sebelumnya jernih mulai keruh.

Advertisement Informasi tersebut mencuat setelah laporan warga beredar luas di media sosial. Warga mengeluhkan perubahan kondisi air karena sungai itu selama ini dimanfaatkan untuk mandi dan berbagai kebutuhan rumah tangga.

Dalam laporannya, warga menyebut aktivitas penambangan tetap berlangsung meski masyarakat telah memberikan teguran dan mengingatkan adanya larangan mendompeng di sungai tersebut. Warga juga meminta aparat segera menertibkan belasan alat dompeng yang disebut beroperasi di kawasan itu. Mereka khawatir aktivitas penyedotan material tambang mencemari sungai dan merusak ekosistem di kawasan wisata.

Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Polsek Air Besar mengecek lokasi pada Sabtu (14/11), sekitar pukul 14.45 WIB. Saat petugas tiba, peralatan yang ditemukan dalam kondisi tidak beroperasi.

Advertisement Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari melalui Kapolsek Air Besar Ipda Dedi Iskandar mengatakan, petugas juga menemukan seorang pemilik alat berinisial Y. Pemilik alat kemudian mengemas barang-barangnya setelah dilakukan pengecekan.

“Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas mendapati peralatan yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI dalam keadaan tidak beroperasi. Selain itu, ditemukan satu orang pemilik alat berinisial Y,” kata Dedi.

Setelah pemilik alat mengemas barang-barangnya, polisi tidak lagi menemukan aktivitas PETI di lokasi tersebut. Sebagai langkah pencegahan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Air Besar berencana memasang spanduk imbauan larangan PETI di kawasan Riam Sekuju.

Dedi menegaskan, kepolisian akan terus memantau lokasi dan mengimbau masyarakat tidak melakukan penambangan tanpa izin karena berpotensi merusak lingkungan serta ekosistem sungai.