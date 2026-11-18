PONTIANAK POST – Kepolisian Resor (Polres) Landak menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) terhadap lima jabatan strategis di lingkungan internalnya pada Rabu (18/11). Langkah penyegaran organisasi ini dilaksanakan guna mengoptimalkan kinerja pelayanan publik serta pemeliharaan keamanan di wilayah hukum Kabupaten Landak.

Berdasarkan surat keputusan mutasi, terdapat lima posisi strategis di jajaran kepolisian wilayah yang mengalami pergantian kepemimpinan. Kelima jabatan tersebut meliputi posisi Kapolsek Ngabang, Kasi Humas Polres Landak, Kapolsek Menjalin, Kapolsek Sebangki, serta Kapolsek Meranti.

Untuk posisi Kapolsek Ngabang yang sebelumnya mengalami kekosongan lantaran pejabat lama memasuki masa purnatugas, pucuk pimpinan kini resmi dipercayakan kepada AKP Sunarli, yang sebelumnya mengemban amanah sebagai Kasat Lantas Polres Bengkayang. Sementara itu, kursi Kasi Humas Polres Landak yang sebelumnya juga kosong kini diisi oleh IPTU Yulianus Kartono, yang sebelumnya bertugas sebagai Ka SPKT Polres Landak.

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Selanjutnya, tongkat estafet kepemimpinan Kapolsek Menjalin resmi diserahterimakan dari IPTU Doni Pati Pratama Yolanda kepada IPTU Andrianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Anjongan Polres Mempawah. Adapun jabatan Kapolsek Sebangki resmi berganti dari IPDA Rudiyansyah kepada IPTU Bambang Sumitro, yang sebelumnya menjabat sebagai Ps. Kasubbagkerma Bagops Polres Landak.

Pergantian posisi terakhir terjadi pada jabatan Kapolsek Meranti yang diserahterimakan dari IPDA Uwes, kepada IPTU Eko Kusyunianto, yang sebelumnya menjabat sebagai Kaurbinopsnal Sat Samapta Polres Landak. Dengan terisinya seluruh posisi kunci tersebut, struktur komando kewilayahan di jajaran Polres Landak kini kembali lengkap dan siap bergerak maksimal.

Advertisement Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, menegaskan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian lumrah dari dinamika organisasi Polri. "Kebijakan tersebut menjadi instrumen penting dalam rangka penyegaran institusi sekaligus pengembangan jenjang karier bagi para personel," kata dia.

Kapolres turut menaruh harapan besar kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugasnya masing-masing. Ia meminta jajaran perwira tersebut untuk langsung melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain fokus pada pelayanan internal dan eksternal, para pejabat baru juga diinstruksikan untuk mampu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar senantiasa kondusif. "Mereka diharapkan dapat mempererat kedekatan Polisi Bersama Masyarakat serta menunaikan setiap tugas secara profesional, humanis, dan penuh tanggung jawab," terang Kapolres.