PONTIANAK POST – Bupati Landak Karolin Margret Natasa turun langsung ke lapangan untuk meninjau kerusakan parah pada bagian oprit (jalan pendekat) Jembatan Air Ngabang di Jalan P. Sanca Nata Kusuma, Kecamatan Ngabang pada Selasa (17/11). Peninjauan mendadak ini dilakukan menyusul kebijakan penutupan total akses jembatan tersebut setelah ditemukan rongga besar akibat hilangnya material tanah pendukung sedalam sekitar tiga meter di bawah lapisan perkerasan beton.

Setibanya di lokasi, Karolin memeriksa secara saksama lubang yang menganga di ujung jembatan sekaligus mengecek kondisi fondasi bersama tim teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Landak. Ia menerangkan bahwa kerusakan infrastruktur tersebut dipicu oleh gerusan aliran air sungai dan banjir tahunan yang terus mengikis tebing di sisi jembatan yang telah berdiri sejak dua dekade silam.

Atas terganggunya mobilitas masyarakat akibat bencana gerusan air ini, Karolin pun menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh pengguna jalan. Apalagi, jalan tersebut merupakan salah satu jalur utama di Kota Ngabang. "Kami mohon maaf, ini karena kondisi jembatan sudah dari tahun 2006, jadi memang sering terkena banjir dan tergerus oleh air pada bagian pinggir jembatannya," kata Karolin saat meninjau Jembatan Air Ngabang.

Advertisement Baca Juga: 4 Kapolsek hingga Kasi Humas Berganti, Polres Landak Laksanakan Sertijab Jabatan Strategis

Meskipun bagian oprit mengalami penurunan drastis hingga berlubang cukup dalam, Karolin memastikan bahwa struktur utama jembatan masih berada dalam kondisi yang baik. Fokus penanganan pemerintah daerah saat ini diarahkan pada penguatan struktur tebing serta rekonstruksi ulang bagian oprit yang tergerus air. "Jembatannya sendiri secara konstruksi masih oke, tidak ada masalah. Tetapi bagian tebingnya ini perlu diperkuat dan kita perlu memperbaikinya," ujar Karolin.

Di sisi lain, Karolin turut mengimbau masyarakat yang hendak melintas dari pusat Kota Ngabang menuju kawasan Desa Raja (Kampung Raja), Keraton Ismahayana, maupun Dusun Martalaya agar bersabar dan sementara waktu menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan. "Sementara untuk yang mau lewat Kampung Raja memutar dulu supaya lebih aman. Cari aman lebih baik untuk keselamatan kita bersama. Mohon maaf mengganggu kenyamanan Bapak dan Ibu demi keselamatan," tutur Karolin.

Advertisement Kronologi Oprit Jembatan Amblas

Berdasarkan catatan teknis Dinas PUPR Kabupaten Landak, kerusakan pada oprit Jembatan Air Ngabang berkembang sangat cepat dalam kurun waktu kurang dari dua hari. Gejala awal mulai dilaporkan warga pada Jumat (13/11) berupa penurunan permukaan jalan oprit beton sekitar 5 sentimeter, yang kemudian bertambah menjadi 10 sentimeter pada Sabtu (14/11) pagi dan terus memburuk hingga mencapai 25 sentimeter pada pukul 18.00 WIB.

Petugas Dinas PUPR sebenarnya sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem buka-tutup satu lajur pada pukul 18.30 WIB. Namun, saat dilakukan pembongkaran lapisan permukaan pada pukul 21.00 WIB untuk penanganan darurat, petugas justru mendapati rongga kosong menganga di bawah perkerasan sehingga bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Landak langsung memutuskan menutup total jembatan pada malam itu juga.

Kondisi di bawah permukaan jalan yang sudah kopong tersebut dinilai sangat membahayakan nyawa para pengguna jalan apabila tetap dipaksakan melintas. "Perkembangan kerusakannya sangat cepat, dari laporan awal turun 5 sentimeter sampai akhirnya mencapai 25 sentimeter. Begitu dibongkar malam harinya, ternyata di bawah perkerasan sudah berongga sedalam sekitar tiga meter sehingga langsung kami putuskan tutup total demi mencegah kecelakaan," jelas Karolin.

Sebagai informasi, Jalan P. Sanca Nata Kusuma Muda merupakan jalan kabupaten berstatus Jalan Kolektor Sekunder (ruas nomor 153 sepanjang 1,50 kilometer) yang menjadi jalur vital penghubung permukiman warga menuju pusat pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pusat perdagangan Kota Ngabang. Penutupan total jembatan otomatis membuat arus kendaraan dialihkan ke ruas jalan alternatif sehingga memicu peningkatan kepadatan lalu lintas sekaligus berdampak pada aktivitas ekonomi warga sekitar.

Pemerintah daerah menyadari betul dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan akibat pengalihan arus lalu lintas di jalur utama tersebut. "Jalan P. Sanca Nata Kusuma ini merupakan urat nadi penghubung warga dari Desa Raja, kawasan Keraton Ismahayana, hingga Dusun Martalaya menuju pusat kota. Kami memahami penutupan ini berdampak pada waktu tempuh warga dan aktivitas UMKM di sekitar lokasi," ungkap Karolin.