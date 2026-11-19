PONTIANAK POST – Video seorang pedagang keliling di kawasan Nangke, Desa Sompak, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, yang dituding melakukan tindakan tidak senonoh viral di media sosial. Setelah ditelusuri, Polsek Mempawah Hulu memfasilitasi klarifikasi dan mediasi yang berujung pada kesepakatan penyelesaian secara adat, Rabu (18/11).

Video yang direkam dari balik jendela rumah warga itu memperlihatkan pedagang tersebut sedang berinteraksi dengan seorang perempuan lanjut usia dan seorang anak perempuan. Gerakan tangannya di sekitar pinggang kemudian ditafsirkan sebagai tindakan asusila dan disertai narasi bernada tuduhan.

Advertisement Namun, istri pedagang melalui akun Facebook Erni Erni membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan, gerakan tangan suaminya dalam video merupakan tindakan menggaruk paha karena gatal, bukan perbuatan cabul.

Erni juga menyayangkan rekaman itu disebarkan dengan kesimpulan sepihak tanpa konfirmasi. Menurutnya, narasi yang menyertai video telah merugikan nama baik keluarga dan mata pencaharian suaminya.

Menindaklanjuti video yang beredar, Kapolsek Mempawah Hulu IPTU Freddy Surya Purnama memerintahkan Unit Reskrim yang dipimpin Aipda Adventus Veno untuk menelusuri pembuat rekaman dan pihak yang terekam.

Advertisement Setelah mengidentifikasi kedua belah pihak pada Selasa (17/11), kepolisian menginisiasi klarifikasi dan mediasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat.

Mediasi berlangsung di Mapolsek Mempawah Hulu, Rabu (18/11), pukul 13.00 WIB. Pertemuan itu dihadiri kedua belah pihak, perwakilan keluarga, pengurus adat Kecamatan Sompak, pemerintah Desa Sompak, Babinsa Desa Sambora, serta Bhabinkamtibmas Desa Sambora.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Sompak Seselius turut terlibat dalam proses penyelesaian. Hasilnya, kedua pihak sepakat menyampaikan klarifikasi, membuat permohonan maaf melalui video, dan menyelesaikan persoalan secara adat.

Kapolsek Mempawah Hulu Iptu Freddy Surya Purnama mengatakan, setiap informasi yang berkembang di masyarakat harus segera direspons dan ditelusuri agar tidak memicu kesalahpahaman yang lebih luas.