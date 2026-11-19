PONTIANAK POST – Kepolisian Resor (Polres) Landak terus mengintensifkan pendekatan preventif dan edukatif dalam rangkaian pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas 2026. Guna menanamkan kesadaran serta kepatuhan generasi muda terhadap aturan di jalan raya, Satgas Preemtif Operasi Zebra Kapuas 2026 Polres Landak menggelar kegiatan Police Goes To Campus (PGTC) dengan memberikan penyuluhan etika berlalu lintas kepada mahasiswa Universitas Santo Agustinus Hippo, Kamis (19/11).

Agenda edukasi keselamatan berkendara yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB tersebut dipusatkan di Gedung Universitas Santo Agustinus Hippo. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasatgas Preemtif AIPDA Thuri Yatna, didampingi BRIGPOL Hendro Sumadi yang berinteraksi aktif dengan sivitas akademika.

Selama sesi penyuluhan berlangsung, para mahasiswa dan mahasiswi dibekali pemahaman komprehensif mengenai urgensi tertib berlalu lintas dan kepatuhan terhadap rambu maupun peraturan perundang-undangan. Petugas juga menekankan pentingnya menerapkan perilaku berkendara yang aman, santun, dan berkeselamatan dalam menunjang aktivitas mobilitas sehari-hari.

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Kasatgas Preemtif AIPDA Thuri Yatna menyampaikan bahwa program Police Goes To Campus merupakan langkah strategis kepolisian dalam membangun budaya peduli keselamatan sejak dini di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Ia berharap kalangan terpelajar mampu menjadi teladan dalam menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum setempat. "Melalui kegiatan ini, kami berharap para mahasiswa tidak hanya memahami aturan dan etika berlalu lintas, tetapi juga mampu menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan kampus maupun masyarakat. Keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama," ujarnya di Ngabang.

Advertisement Selain membekali wawasan keselamatan bagi diri sendiri, petugas turut mengajak seluruh mahasiswa untuk mendukung penuh kesuksesan Operasi Zebra Kapuas 2026. Para mahasiswa didorong agar menjadi agen perubahan yang ikut menyebarluaskan pesan-pesan keselamatan berkendara kepada keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing.