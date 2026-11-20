PONTIANAK POST – Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyebut pemerintah menargetkan agar seluruh desa memiliki minimal satu satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 2027. Dari total 156 desa di Kabupaten Landak, masih terdapat 26 desa yang belum memiliki satuan PAUD.

Karolin mengakui pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan tersendiri. "Pekerjaan ini harus kami terus kejar agar pemerataan paling tidak di setiap desa ada satu PAUD sehingga bisa mencapai 100 persen. Pak Kadis sudah saya beri target, mudah-mudahan dalam tahun depan itu bisa difasilitasi dan bisa 100 persen memiliki PAUD," ucap Bupati Karolin saat membuka kegiatan Workshop Literasi bertajuk “Melalui Bermain, Bercerita dan Berlagu” bagi guru PAUD dan TK se-Kabupaten Landak di Aula Kantor Bupati Landak, Rabu (18/11).

Karolin turut memaparkan data terkini pendidikan anak usia dini di Kabupaten Landak. Saat ini, Kabupaten Landak memiliki 286 satuan PAUD, 798 guru PAUD, dan 6.991 peserta didik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 249 satuan PAUD atau sekitar 86,71 persen telah terakreditasi, sedangkan sisanya masih dalam proses pendampingan menuju 100 persen. Sementara dari sisi kualifikasi tenaga pendidik, tercatat 417 guru PAUD atau sekitar 52,26 persen telah memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1.

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Mengibaratkan pentingnya peran PAUD, Karolin menyinggung insiden ambrolnya dua jembatan di wilayah Landak akibat genangan banjir, yakni di Kampung Raja dan di depan CS. Menurut dia, apabila fondasi jembatan ambrol, maka perjalanan akan terputus, sama halnya dengan masa depan anak apabila tidak dibekali fondasi pendidikan dasar yang kuat sejak dini untuk menghadapi tantangan global di masa depan.

"Harta sebanyak apa pun di dunia ini enggak cukup untuk membekali anak. Tapi harta yang paling berharga adalah pendidikan. Itu tidak akan rugi kita membekali anak kita dengan pendidikan," tegas Karolin.

Advertisement Acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Landak tersebut membahas implementasi tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat serta pendekatan pembelajaran deep learning.

Karolin menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung sekolah dan penyediaan fasilitas, melainkan membangun kualitas manusia sejak usia dini. Ia menekankan bahwa literasi pada anak usia dini rentang 4 hingga 6 tahun tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai kemampuan membaca dan menulis.

"Saya harus tegaskan dan ingatkan, PAUD tidak dituntut untuk bisa membaca dan menulis. Jangan bangga dulu kalau anak Ibu atau anak didik pada saat usia 4 tahun sudah bisa baca dan tulis, karena target utamanya bukan itu," ujar Karolin di hadapan para peserta workshop.

Menurut Karolin, memaksakan anak belajar melampaui usianya justru berisiko membuat perkembangan anak stagnan pada usia tertentu, memicu mental breakdown, hingga kesulitan beradaptasi saat dewasa. Oleh karena itu, ia meminta para guru PAUD dan TK tidak malas membaca agar memahami indikator capaian tumbuh kembang (milestone) anak pada usia 4, 5, dan 6 tahun.

"Filosofinya adalah kita mengikuti pertumbuhan sel-sel otak anak. Dan anak harus memiliki kesempatan bermain sebesar-besarnya pada usia dia masih bermain. Kalau Bapak, Ibu paksa, dia akan stagnan pada usia tertentu," kata Karolin.