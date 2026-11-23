PONTIANAK POST – Penugasan AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., di Kalimantan Barat (Kalbar) berakhir setelah sekitar 16 bulan memimpin Polres Landak. Perwira polisi wanita (Polwan) kelahiran Sintang itu kini kembali bertugas di Markas Besar (Mabes) Polri setelah mendapat jabatan baru di lingkungan Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri.

Devi dimutasi menjadi Kasubbaganevwatperspsi Baganev Rojianstra SSDM Polri berdasarkan mutasi Kapolri tertanggal 20 November 2026. Jabatan Kapolres Landak yang ditinggalkannya dipercayakan kepada AKBP Dody Yudianto Arruan, yang sebelumnya menjabat Kapolres Singkawang.

Advertisement Penugasan tersebut menutup perjalanan Devi sebagai perempuan pertama yang memimpin Polres Landak sejak kepolisian resor itu berdiri. Dia mulai menjabat pada Juli 2025, menggantikan AKBP Siswo Dwi Nugroho.

Bagi Devi, kepindahan ini juga menjadi kepulangan ke lingkungan Mabes Polri setelah sebelumnya pernah bertugas di Bareskrim, Lemdiklat, dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Devi lahir di Sintang, 9 Desember 1986. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN 9 Sintang, kemudian SLTP Negeri 2 Sintang dan SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Pontianak. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Medan pada 2010.

Advertisement Pendidikan kepolisiannya dimulai dari Akademi Kepolisian (Akpol) 2007. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2016 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri pada 2023.

Kariernya dimulai di Poltabes Medan sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian (Ka SPK) B pada Januari 2008. Setelah itu, dia pernah bertugas sebagai Kanit Pam Wisata Sat Obsus Poltabes Medan dan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Deli Serdang.

Pada Maret 2013, Devi mendapat penugasan di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Perjalanan kariernya kemudian berlanjut di Lemdiklat dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Setelah kembali ke Kalbar pada 2020, dia mengemban sejumlah jabatan di bidang pembinaan personel. Di antaranya Kasubbagdiapers Bagdalpers Ro SDM Polda Kalbar, Kasubbagkompeten Bagbinkar Ro SDM Polda Kalbar, hingga Kabagwatpers Ro SDM Polda Kalbar pada Mei 2024.