PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat dalam tata kelola persampahan, terutama akibat adanya pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Saat ini, daerah tersebut menanggung selisih biaya operasional hingga Rp 3 miliar setiap tahunnya demi menjaga kebersihan lingkungan di wilayah Kota Ngabang dan sekitarnya.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa membeberkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Landak masih bersifat public service obligation dengan pendapatan retribusi yang hanya berkisar Rp400 juta per tahun. Padahal di sisi lain, biaya operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan menembus angka Rp3,5 miliar per tahun.

"Artinya, kami menanggung kerugian sekitar Rp 3 miliar setahun hanya untuk mengurus sampah. Oleh karena itu, kami mohon dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan DPR RI agar arahan kepada daerah tidak hanya sebatas surat, tetapi juga disertai dukungan program nyata dan bantuan peralatan," tutur Bupati Karolin saat membuka sosialisasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Hotel Hanura, Ngabang, Sabtu (21/11).

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Meskipun keterbatasan anggaran terus membayangi, Pemkab Landak memastikan tidak tinggal diam dan telah menyiapkan terobosan konkret mulai tahun depan. Pemerintah daerah berencana membangun tempat pemrosesan akhir dengan sistem sanitary landfill baru lantaran kapasitas kolam lama telah penuh, sekaligus menggerakkan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga serta pengembangan budidaya maggot untuk mengurai timbulan sampah organik di Kota Ngabang.

"Kami akan mulai dengan kapasitas terbatas dan menganggarkan sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta untuk penampungan dan pelatihan kelompok masyarakat. Saya juga sudah meminta Kepala Dinas untuk berkoordinasi dengan offtaker agar sampah plastik dan organik yang dipilah masyarakat memiliki nilai ekonomis dan dapat dijual," kata Karolin.

Advertisement Di samping menekan beban volume sampah menuju tempat pemrosesan akhir, Karolin turut mengingatkan bahaya mikroplastik yang kini menjadi sorotan kalangan tenaga kesehatan karena berpotensi memicu berbagai penyakit mematikan, mulai dari strok hingga kanker. Ia mengajak seluruh lapisan warga untuk membiasakan diri memisahkan sampah organik dan anorganik demi mewujudkan Kabupaten Landak yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Dalam forum yang merupakan hasil kolaborasi antara Anggota DPR RI Komisi XII Dapil Kalimantan Barat 1, Cornelis, bersama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tersebut, Karolin menegaskan bahwa Proklim tidak boleh sekadar dipandang sebagai ajang mengejar penghargaan maupun kegiatan administratif semata. Menurutnya, persoalan persampahan menjadi benang merah utama dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

"Proklim ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi pekerjaan dari seluruh dunia. Keberhasilannya tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah daerah, melainkan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, pemerintah desa, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga komunitas," ujar Karolin di hadapan para camat, kepala desa, tokoh masyarakat, warga Desa Amboyo Inti, serta Kelompok Tani Go Green Binjai.

Senada dengan keluhan beban fiskal daerah yang disampaikan Karolin, Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis, menilai persoalan lingkungan hidup dan sampah memang tidak adil apabila sepenuhnya dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten maupun kota yang kapasitas anggarannya terbatas akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Persoalan lingkungan dan sampah ini tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah karena pendapatan asli daerah mereka terbatas dan DAU juga dipotong. Harusnya ada pembagian porsi yang proporsional, misalnya 80 persen pemerintah pusat dan 20 persen daerah," tegas Cornelis yang juga duduk di Badan Anggaran DPR RI.