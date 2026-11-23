PONTIANAK POST – Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengungkapkan bahwa beban anggaran pengelolaan persampahan di wilayah sekitar Kota Ngabang saja telah menembus angka Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar setiap tahunnya. Tingginya biaya operasional tersebut menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak seiring pesatnya perkembangan kota, sekaligus memicu dorongan agar generasi muda mulai melirik peluang bisnis dari pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan Karolin saat membuka secara langsung kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Penanganan Sampah, Kedaruratan Pengelolaan B3, dan Pengelolaan Sampah B3 di Hotel Hanura, Ngabang, Kabupaten Landak, Minggu (22/11). Kegiatan yang diikuti para siswa sekolah menengah atas (SMA), penggiat, serta komunitas lingkungan ini merupakan hasil kolaborasi antara Komisi XII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, yang turut dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Kalimantan Barat 1, Cornelis.

Bupati Karolin memaparkan, pertumbuhan jumlah penduduk, aktivitas kampus, sekolah, hingga operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat volume timbulan sampah di Kota Ngabang yang kian menyerupai kawasan metropolitan terus melonjak setiap hari. Namun, tingginya kebutuhan biaya operasional hingga Rp5 miliar per tahun tidak sebanding dengan kesadaran warga dalam membayar retribusi kebersihan yang maksimal hanya terkumpul sekitar Rp500 juta per tahun.

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"Diminta bayar iuran sampah tidak mau, tapi buang sampah sesuka hati. Di luar negeri, buang sampah itu bayar dan dihitung per titik. Di Indonesia ini masih gratis, kalaupun bayar paling Rp10.000 sampai Rp15.000 untuk rumah tangga, itu pun masih susah," kata Karolin di hadapan para peserta.

Di tengah ketimpangan fiskal tersebut, Karolin melihat kehadiran generasi muda khususnya Generasi Z dan Generasi Alpha dalam forum sosialisasi ini sebagai modal penting untuk menggerakkan ekonomi sirkular. Menurutnya, anak-anak muda memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian alam sekaligus kreativitas untuk menyulap limbah menjadi ladang usaha yang menguntungkan.

Advertisement Ia mencontohkan, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk kompos maupun media budidaya maggot untuk pakan ikan, sementara sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk konstruksi bernilai jual tinggi seperti paving block atau batako. "Bisnis dari sampah di Landak ini belum ditoleh. Sebenarnya di balik sampah itu ada potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan. Kalau adik-adik berminat berwirausaha mengelola limbah, bisnis dapat, cuan dapat, amal ibadah dapat, berkah pun dapat," tutur Karolin.

Lebih jauh, Karolin menegaskan bahwa tata kelola persampahan bukan sekadar urusan teknis pemerintahan, melainkan cerminan budaya dan peradaban masyarakat. Ia mengingatkan bahwa apabila pengangkutan sampah terhenti sehari saja, warga akan langsung merasakan dampaknya, mulai dari bau menyengat, akses jalan yang tertutup tumpukan limbah, hingga ancaman wabah penyakit akibat buruknya sanitasi dan genangan air.

"Pengelolaan sampah itu merupakan bagian dari budaya dan peradaban. Sadar akan kebersihan, peduli terhadap lingkungan, itu memang merupakan hasil dari kebiasaan dan tanggung jawab. Pulang dari sini, cek sekitaran rumah Anda, lihat adakah genangan air. Ada bekas ban atau got yang mampet, bersihkan, karena itu sumber penyakit. Chikungunya juga lagi tren di Kota Ngabang akibat nyamuk," ucap Karolin seraya meminta warga turut mewaspadai demam berdarah dengue (DBD).

Terkait penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Karolin meminta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Landak menguasai prosedur teknis secara mendalam karena kesalahan penyimpanan maupun pengangkutan limbah B3, termasuk potensi kontaminasi dari aktivitas pertambangan, berisiko fatal bagi ekosistem dan keselamatan warga. Ia pun berharap sosialisasi bersama Komisi XII DPR RI dan KLH/BPLH RI ini dapat ditindaklanjuti menjadi proyek percontohan (pilot project) pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terhubung langsung dengan offtaker.