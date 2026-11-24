PONTIANAK POST – Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengingatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) agar tidak menyalahgunakan organisasi sebagai sarana melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ia secara tegas melarang ormas terlibat dalam pungutan liar (pungli) maupun melindungi pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.

Peringatan tersebut disampaikan Karolin ketika membuka kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Aula Besar Kantor Bupati Landak, Ngabang, Senin (23/11/2026). Mengangkat tema "Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penertiban dan Penataan Organisasi Kemasyarakatan", kegiatan itu dihadiri para ketua ormas, camat se-Kabupaten Landak, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah.

"Boleh tidak ormas jadi backing pencurian sawit? Ya tidak boleh. Boleh tidak ormas kerjaannya pungli di pasar? Tidak boleh. Karena itu akan menghambat dunia bisnis dan dunia investasi. Ormasnya ada 10, yang dirugikan adalah ribuan karyawan perusahaan," tegas Bupati Karolin.

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Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah organisasi kemasyarakatan yang tercatat di Kabupaten Landak mencapai 139 ormas. Karolin mengatakan, meskipun kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin dalam kehidupan demokrasi, keberadaan organisasi tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan berada dalam pengawasan pemerintah serta aparat penegak hukum.

Ia menegaskan, setiap ormas harus mempunyai legalitas yang jelas, mengelola administrasi secara tertib, serta berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi yang terbukti menyimpang dari ketentuan tersebut dapat dikenai tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Advertisement "Ormas yang tidak mengacu kepada dua hal itu dapat dibubarkan, dapat ditertibkan oleh pemerintah dan aparat. Jadi saya kira Bapak dan Ibu ini sangat jelas bahwa keberadaan ormas diperbolehkan, namun berada dalam pengawasan pemerintah dan akan ditertibkan jika tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku," ujar Karolin.

Selain menekankan kepatuhan terhadap hukum, mantan anggota DPR RI tersebut mengajak ormas mengambil peran positif sebagai mitra pemerintah. Organisasi kemasyarakatan diharapkan ikut menjaga keamanan dan stabilitas daerah, sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Menurut Karolin, aktivitas investasi memiliki kaitan penting dengan pertumbuhan dan perputaran ekonomi di Kabupaten Landak. Karena itu, keberadaan ormas semestinya memberikan dukungan, bukan justru menghambat kegiatan usaha.

"Saya berharap keberadaan ormas ini mendukung, bukan menjadi penghalang dari berbagai kegiatan terutama yang terkait dengan investasi. Jika memang ada hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan, kita luruskan sehingga investasi bisa bermanfaat positif bagi masyarakat maupun daerah," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Karolin juga menyinggung keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Situasi itu turut memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembinaan ormas karena anggaran harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, dan puskesmas.