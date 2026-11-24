PONTIANAK POST – Polsek Mempawah Hulu memantau debit Sungai Mempawah di Desa Karangan, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Rabu (25/11/2026). Pemantauan dilakukan menyusul hujan dengan intensitas cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir yang berpotensi memicu banjir.

Bhabinkamtibmas Polsek Mempawah Hulu Bripka Hamdan turun langsung mengecek kondisi aliran sungai sekaligus memantau kemungkinan kenaikan permukaan air.

Advertisement Hasil pemantauan menunjukkan aktivitas masyarakat dan arus kendaraan masih berjalan normal. Namun, cuaca mendung masih berpotensi memicu hujan kembali.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari melalui Kapolsek Mempawah Hulu IPTU Freddy Surya Purnama mengatakan, patroli dan pemantauan debit air dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem serta memastikan keselamatan masyarakat.

Dia mengimbau warga, terutama yang tinggal di bantaran Sungai Mempawah, meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan kenaikan debit air.

Advertisement Warga juga diminta segera melaporkan kepada kepolisian atau perangkat desa jika terjadi kenaikan permukaan air maupun kondisi yang berpotensi membahayakan.