PONTIANAK POST – Luapan Sungai Belantian merendam 10 rumah warga di Dusun Temahar, Desa Temahar, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak, Selasa (24/11/2026). Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan hulu sejak Senin (23/11) malam.

Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak 10 kepala keluarga (KK) terdampak. Air masuk ke 10 rumah dengan ketinggian 20–30 sentimeter. Sepuluh rumah lainnya juga terdampak genangan di halaman dan akses jalan, tetapi air belum masuk ke dalam bangunan.

Advertisement Ketinggian air di jalan utama atau jalan tengah kampung mencapai 50–60 sentimeter. Kondisi tersebut mengganggu akses warga di kawasan permukiman.

Hujan mulai mengguyur wilayah Kecamatan Jelimpo dan Ngabang, khususnya kawasan hulu Desa Temahar, pada Senin sekitar pukul 22.00 WIB hingga Selasa pukul 05.00 WIB. Debit Sungai Belantian kemudian meningkat dan mulai memasuki permukiman sekitar pukul 05.00 WIB.

Anggota Polsubsektor Jelimpo Polsek Ngabang turun ke lokasi untuk memantau perkembangan banjir dan memastikan keselamatan warga terdampak.

Advertisement Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari melalui Ps. Kapolsek Ngabang AKP Sunarli mengatakan, personel kepolisian melakukan pemantauan sekaligus mengingatkan warga agar mewaspadai kemungkinan kenaikan debit air.

"Personel kami telah turun langsung melakukan monitoring untuk mengetahui perkembangan situasi banjir sekaligus memastikan kondisi masyarakat yang terdampak. Kami juga mengingatkan warga agar tidak lengah dan tetap waspada, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi menimbulkan peningkatan debit air," jelasnya.

Warga diminta mengamankan barang berharga, mengawasi anak-anak dan kelompok rentan, serta tidak memaksakan diri melintasi jalan yang tergenang apabila arus air deras.