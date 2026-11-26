PONTIANAK POST – Sebanyak 34 pelajar dari empat sekolah di Kabupaten Landak mengikuti latihan Saka Bhayangkara yang digelar Satbinmas Polres Landak, Selasa (24/11/2026) sore. Dalam latihan tersebut, peserta mendapat materi pengenalan karakteristik ular serta cara mengantisipasi risiko saat bertemu ular maupun menghadapi insiden gigitan.

Kegiatan berlangsung pukul 15.30 WIB di Ruang Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) Polres Landak. Peserta berasal dari SMA Swasta Maniamas, SMA Negeri 3 Ngabang, SMA Negeri 2 Sengah Temila, dan SMK Negeri 1 Ngabang.

Advertisement Materi diberikan untuk membekali pelajar dengan pengetahuan dasar mengenali karakteristik ular dan memahami langkah penanganan yang tepat ketika menghadapi satwa tersebut. Pengetahuan ini diharapkan membantu peserta menghindari risiko saat beraktivitas di lingkungan yang berpotensi menjadi habitat ular.

Latihan didampingi sejumlah personel Satbinmas Polres Landak, yakni Aiptu Suriansyah, Aiptu Karmin, Aiptu Unggul, Bripka Heri Prayogi, dan Bripda Nurul Mubin.

Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari melalui Kasat Binmas AKP Andreas Quinn Hartono Putra mengatakan, latihan Saka Bhayangkara merupakan bagian dari pembinaan generasi muda melalui pendidikan kepramukaan.

Advertisement Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk kedisiplinan, kemandirian, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.

Anggota Saka Bhayangkara juga diharapkan dapat menjadi mitra kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.