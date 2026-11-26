PONTIANAK POST – Bupati Landak Karolin Margret Natasa meresmikan empat inovasi pelayanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) di Aula Kantor Bupati Landak, Kalimantan Barat pada Kamis (26/11).

Karolin menegaskan, inovasi yang dibuat pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, pembaruan layanan tidak boleh justru menambah tahapan birokrasi dan menyulitkan penggunanya.

"Intinya semua inovasi itu kata kuncinya satu: memudahkan. Kalau inovasi malah menambah ruwet, nambah ribet, itu namanya inovasi membawa bencana," ujar Karolin di hadapan jajaran pejabat daerah dan peserta sosialisasi.

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Empat inovasi yang diperkenalkan berasal dari OPD berbeda. Salah satunya adalah Berkilau atau Berdaya Saing Kreatif Landak Unggul Melalui Layanan Kekayaan Intelektual yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).

Program tersebut mendorong masyarakat untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas berbagai karya, mulai dari seni, produk unggulan, hingga budaya lokal. Karolin menilai perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual penting agar karya dan identitas daerah tidak diklaim pihak lain.

Advertisement Ia mengingatkan kembali polemik klaim budaya yang pernah dialami Indonesia, seperti pada batik dan reog, sebagai gambaran pentingnya perlindungan terhadap kekayaan budaya.

Inovasi kedua berasal dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), berupa sistem kepegawaian digital. Layanan ini dirancang untuk mempermudah pengurusan administrasi kepegawaian, termasuk proses kenaikan pangkat bagi sekitar 6.900 ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Landak.

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadirkan aplikasi Pangalima KMN, singkatan dari Patroli Gangguan Lingkungan Masyarakat untuk Landak yang Kondusif, Bermartabat, dan Nyaman. Aplikasi tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan gangguan ketertiban umum.

Inovasi keempat adalah SI-Siap dari Dinas Perhubungan. Program ini diarahkan untuk memudahkan pelayanan kepada pemilik kendaraan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Karolin mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan inovasi yang telah diluncurkan benar-benar dijalankan secara konsisten. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kegiatan peresmian, tetapi juga dari keberlanjutan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.