PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Landak terus mendorong pemulihan sektor peternakan yang sempat terdampak wabah penyakit hewan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyalurkan bantuan bibit kambing kepada kelompok tani sekaligus menerima bantuan indukan babi dari PTPN IV Regional V.

Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Landak, Jumat (27/11). Bupati Landak Karolin Margret Natasa hadir langsung menyerahkan bantuan sekaligus menerima dukungan indukan ternak babi dari perusahaan tersebut.

Karolin berharap bantuan yang diberikan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk kembali mengembangkan usaha peternakan. Bantuan kambing kali ini diserahkan kepada kelompok tani di Kecamatan Sompak sebanyak 10 ekor, terdiri atas sembilan betina dan satu jantan.

Ia meminta kelompok penerima memelihara ternak tersebut dengan baik agar dapat berkembang biak dan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang.

"Untuk kelompok tani yang di Sompak hari ini mendapatkan bantuan hewan ternak kambing dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi. Sembilan yang betina, satu yang jantan, yang harus dijaga baik-baik terutama yang jantan karena langsung jadi bujangan yang paling berharga di sana nanti," ujar Bupati Karolin.

Advertisement Selain bantuan kambing, dukungan dari PTPN IV Regional V berupa indukan babi juga diharapkan mempercepat pemulihan pembibitan ternak di Landak. Karolin menjelaskan, kebutuhan pasar terhadap daging babi di daerah tersebut cukup tinggi. Namun, ketersediaan bibit mengalami penurunan setelah wabah penyakit hewan menyerang peternakan beberapa waktu lalu.

"Karena kita punya pembibitan kemarin terkena wabah, jadi memang sulit sekali untuk kita bangkit kembali untuk pembibitan babi. Terima kasih untuk PTPN, di tengah efisiensi pemerintah daerah kita dapat bantuan indukan," kata Karolin.

Indukan babi dari PTPN IV Regional V selanjutnya akan dikelola dan dikembangbiakkan terlebih dahulu oleh dinas terkait. Setelah menghasilkan anakan, bibit tersebut direncanakan untuk disalurkan kepada kelompok-kelompok peternak di masyarakat.

Dalam pengembangan peternakan babi, Karolin mengingatkan pentingnya penerapan standar biosekuriti untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Menurutnya, pola pemeliharaan tradisional perlu mulai ditinggalkan karena tidak cukup menjamin keamanan ternak dari ancaman wabah.

"Kalau kambing malah tidak terlalu repot. Tapi kalau babi zaman sekarang kalau mau aman supaya tidak kena wabah harus ada penanganan sesuai dengan standar biosecurity," ucap Karolin.