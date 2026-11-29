PONTIANAK POST – Kepolisian Resor (Polres) Landak terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam berupa banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor atau yang kerap disingkat Batingsor. Langkah antisipatif tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengecekan awal peralatan pendukung sebelum pelaksanaan apel persiapan penanganan bencana di halaman Mako Polres Landak, Jumat (27/11) sore.

Pengecekan menyeluruh ini dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana berada dalam kondisi prima serta siap dioperasikan sewaktu-waktu apabila terjadi situasi darurat di wilayah hukum Kabupaten Landak.

Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, menyampaikan bahwa kesiapan peralatan maupun personel merupakan faktor krusial dalam menghadapi ancaman bencana alam, terkhusus tanah longsor di tengah dinamika cuaca.

Menurutnya, pemeriksaan awal ini menjadi langkah mitigasi penting guna menjamin seluruh perlengkapan dapat difungsikan secara optimal sehingga jajaran personel mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan maksimal saat diterjunkan ke lapangan.

"Kesiapsiagaan harus dipersiapkan sejak dini, baik dari segi personel maupun peralatan. Dengan memastikan seluruh perlengkapan dalam kondisi siap digunakan, diharapkan penanganan apabila terjadi bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi," ujar Wakapolres.

Advertisement Lebih lanjut, Polres Landak menegaskan komitmennya untuk terus memantau kesiapan sarana prasarana serta meningkatkan kapasitas personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman bencana alam. Langkah proaktif tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama saat menghadapi kondisi kebencanaan yang menuntut penanganan segera.