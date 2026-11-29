PONTIANAK POST – Kepolisian Resor (Polres) Landak bersama petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Landak menggelar razia gabungan dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Gakkum Narkoba pada Jumat (27/11) malam.

Dari hasil penggeledahan kamar hunian tersebut, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam sel untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang-barang dimaksud meliputi satu buah pisau, 23 buah korek api, satu buah gunting, satu mata cutter, lima buah sendok makan, satu buah pinset, satu buah pod, dua potong besi, serta satu unit telepon genggam. Kendati demikian, petugas memastikan tidak ditemukan adanya barang bukti narkotika selama pelaksanaan penggeledahan.

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Operasi bersandi penegakan hukum narkotika yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB tersebut menerjunkan sedikitnya 65 personel Polres Landak guna menyisir blok hunian warga binaan di Jalan Serimbu-Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, menyampaikan bahwa razia gabungan ini merupakan tindak lanjut langsung atas perintah Kapolda Kalimantan Barat dalam memperkuat langkah pencegahan, pemberantasan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba, termasuk di lingkungan rumah tahanan.

Advertisement Menurutnya, sinergi antara jajaran kepolisian dan pihak pemasyarakatan menjadi kunci penting untuk memastikan lingkungan Rutan senantiasa aman, tertib, dan terbebas dari barang-barang terlarang maupun potensi penyalahgunaan narkotika.

"Razia gabungan ini merupakan langkah preventif sekaligus bentuk komitmen bersama dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang dan mengantisipasi potensi peredaran narkoba di lingkungan Rutan. Kami berharap melalui kegiatan ini, situasi keamanan dan ketertiban dapat terus terjaga," ujar Kompol Syaiful Bahri.

Sebelum menyisir ruang tahanan, seluruh personel terlebih dahulu mengikuti apel persiapan di Mapolres Landak untuk menerima arahan pimpinan, sebelum berkoordinasi teknis dengan Kepala Rutan Kelas IIB Landak, Ardeli Permata Coriaqzo.

Tim gabungan kemudian melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap 67 warga binaan yang terdiri atas 58 laki-laki dan 9 perempuan. Penyisiran menyasar sejumlah kamar hunian pria meliputi kamar F1, F2, F3, dan F4, serta blok hunian wanita Blok B yang mencakup kamar B1, B2, B3, dan B4.

Selain memeriksa kamar hunian, petugas gabungan juga melaksanakan pemeriksaan tes urine secara acak terhadap 10 orang warga binaan. Berdasarkan hasil pengujian di lokasi, seluruh sampel urine warga binaan dinyatakan negatif mengandung narkoba.